На зависть всем миру: в Челябинске на один день заявили около 20 массовых «гуляний»

Пока весь мир всеми силами пытается ограничить распространение коронавируса, Челябинск пошел в разнос и начал проводить массовые мероприятия на всех возможных площадках. По крайней мере, так заявляют в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы, выступающие против изменений в основном законе страны, хотят провести митинг «В защиту Конституции и за сменяемость власти!» в парке имени Терешковой. «Недавно Валентина Владимировна, предложив Владимиру Путину обнулиться, объяснила свой порыв тем, что всего лишь озвучила запрос поступивший ей от людей, – пояснил один из организаторов мероприятия Ярослав Щербаков. – Будет честно, если Валентина Терешкова (даже парк) будет транслировать президенту страны обе точки зрения».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие намечено на грядущее воскресенье, но мэрия Челябинска отказала в согласовании митинга на площадках в центре города, предложив свою альтернативу: сквер Андреевского, сквер у отеля Виктория, парковка у л/а Трактор.

«По сведениям администрации все предложенные нами площадки 22 марта будут заняты с 7 утра и до 22 вечера другими мероприятиями, – сообщил Щербаков:

пересечение улиц Коммуны и Кирова – сцена между зданиями по ул. Кирова 161А, ул. Кирова 161Б и Главпочтамт по ул. Коммуны 54; на Аллее Славы у памятника «Доблестным сынам Отечества»; у памятника танкисту на Кировке; у скульптурной композиции «Мальчик с верблюдом» на Кировке; у памятника «Орленок» на Алом поле; на Алом поле, перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина; у Челябинского государственного театра оперы и балета им. М.И. Глинки (площадь Ярославского); у памятника Курчатову; у Южно-Уральского государственного университета; у Челябинского государственного театра юного зрителя; площадь Революции; у Челябинского государственного академического театра драмы им. Н. Орлова; Театральная площадь; у администрации города Челябинска; Сквер у ДК Колющенко, парки Гагарина и Тищенко

Коронавирус не помеха, Челябинск гуляет весь на зависть всему миру».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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