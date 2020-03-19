Такой вот «карантин»: в Челябинске выросло число заявленных на 22 марта массовых мероприятий

Челябинск может установить рекорд по количеству заявленных на один день массовых мероприятий. Особенную остроту ситуации придает введенный на Южном Урале режим повышенной готовности, запрещающие любые публичные массовые мероприятия, а также досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Как уже сообщал «Новый День», противники изменений основного закона России намерены 22 марта провести митинг «В защиту Конституции и за сменяемость власти!». Но в мэрии Челябинска им заявили, что в намеченный день 18 площадок в центре города будут заняты другими мероприятиями с 7 утра до 10 вечера – для Челябинска небывалый ажиотаж, тем более для обычного воскресенья.
Тогда активисты заявили для проведения парк имени Терешковой, в котором никогда ничего не проводится. И теперь выяснилось, что кто-то на весь день занял и эту площадку.
А для выступающих против поправок в Конституцию доступными по-прежнему остаются сквер Андреевского, сквер у отеля Виктория, парковка у л/а Трактор – то есть там, где они меньше всего привлекут к себе внимание.
Напомним, что с 18 марта в Челябинской области введен режим повышенный готовности. До 10 апреля любые публичные мероприятия запрещены. Но городские власти массовые «гуляния» на всех возможных в городе площадках пока не отменяют.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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