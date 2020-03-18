В Челябинской области запретили массовые мероприятия

В Челябинской области запретили проведение массовых мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 19 марта в регионе вводится режим повышенной готовности по коронавирусу. Соответствующее постановление губернатор Алексей Текслер обещал пописать сегодня во второй половине дня.

В числе прочих ограничительных мер до 10 апреля запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Запрет относится и к досуговым мероприятиям, на которых собирается более 50 человек, а также к выставкам и прочим развлекательным акциям.

Деятельность творческих коллективов, включая самодеятельных, с участием пожилых людей приостанавливается.

Напомним, с завтрашнего дня все учебные заведения области переходят в режим свободного посещения и дистанционного обучения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.03.20

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