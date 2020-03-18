Учебные заведения Челябинской области переходят на свободное посещение и дистанционное обучение

В Челябинской области вводится режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», С 19 марта во всех общеобразовательных учреждениях разрешено свободное посещение. Родители должны подать соответствующее заявление – можно в электронном виде. Для детей, отказавшихся посещать школу, должно быть организовано дистанционное обучение.

Свободное посещение вводится во всех учреждениях дополнительного образования.

В учебных заведениях начального и среднего профессионального уровня свободное посещение разрешено с учетом особенностей процесса обучения и специфики учреждения.

Детские сады продолжают работать в обычном режиме с обязательным соблюдением всех профилактических мер.

Высшие учебные заведения с 19 апреля переходят на дистанционное обучение.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.03.20

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