Все есть, но ничего не продают: вслед за масками и дезинфицирующими средствами на Урале исчезает марля

В Челябинской области есть все необходимое, чтобы обеспечить население индивидуальными средствами защиты, заявляют официальные лица. Купить в аптеках ничего невозможно, утверждают южноуральцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему обсуждали сегодня на заседании регионального штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции под председательством губернатора Алексея Текслера.

Генеральный директор Областного аптечного склада Андрей Князев сообщил, что перед началом эпидсезона – по состоянию на 1 октября 2019 года в аптеках и на складах был сформирован двухмесячный запас медикаментов, однако, учитывая повышенный спрос – в первую очередь, на медицинские маски – этого не хватило для бесперебойной работы. Среднемесячный объем продаж масок увеличился в 11 раз, а если сравнить первый квартал текущего года с четвертым кварталом прошлого – в 20 раз.

Князев признал, что дефицит масок есть, но заявил, что в аптеках еще остается запас – 20 тысяч, правда, не утончил, в каких. А вот сотрудники аптек областного аптечного склада утверждают, что в последний раз маски к ним завозили на прошлой неделе и всего пару – тройку сотен. Разумеется, их тут же разобрали.

«У нас подписаны договоры с 16 производителями, но они либо отказываются от поставок, либо планируют поставки на май – июнь, – сообщил Князев. – При этом у некоторых поставщиков цены выросли более чем в 10 раз».

Напомним, министерство здравоохранения предложило южноуральцам в условиях дефицита масок сшить их самим. После этого из аптек начала исчезать и марля.

«В настоящее время во всех аптеках обеспечен полугодовой запас марли», – заявил Князев. Однако горожане заявляют, что запас, может быть и есть, но марлю во многих местах не продают: «Например, в доме №33 по Свердловскому проспекту (он же №34 по улице Калинина ) расположено сразу три аптеки, в том числе и от Областного аптечного склада – ни в одной из них марлю сегодня купить не удалось. Говорят: нет, и когда будет – не известно», – рассказали РИА «Новый День» горожане.

Не нашлось марли и в аптеке ОАС по адресу улица Кирова – 23а.

Аналогичная ситуация складывается и с дезинфицирующими средствами. «Текущий остаток – почти 25 тысяч упаковок всевозможных видов. Несмотря на то, что это всего на 15 дней, но у на подписаны договоры поставки на двухмесячный запас», – сообщил Князев.

«Дезинфицирующие гели и жидкости для рук закончились в аптеках еще на прошлой неделе, – ответили челябинцы. – Сейчас не везде можно купить даже хлоргексидин. Йод есть, но им руки мыть не будешь».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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