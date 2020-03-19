В Челябинской области государственные аптеки переходят на «осадное положение»

В аптеках Областного аптечного склада в Челябинской области ужесточают режим и готовятся к круглосуточной работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство Областного аптечного склада предупредило сотрудников розничной сети о скором переходе к круглосуточной работе. Об этом агентству рассказали сотрудники сети.

Одновременно руководство розничного направления потребовало ужесточить внутренний режим: всем сотрудникам работать только в масках, в помещение аптеки пускать только посетителей, при малейшем признаке простуды у работника немедленно отправлять его домой. Также аптекам поручено усилить меры по дезинфекции помещений. При этом даже представителей поставщиков в помещение организации пускать не рекомендуется.

Сейчас работники аптек самостоятельно делают себе маски из салфеток, так как медицинских масок у них в продаже нет (несмотря на вчерашнее заявление гендиректора сети Андрея Князева, что есть запас в 20 тысяч масок).

Кстати, южноуральцы заметили, что цены на салфетки начали расти и в интернет-аптеках, при этом в реальном времени. «Пробовала заказать несколько упаковок салфеток в одной из интернет-аптек по цене 34 рубля за упаковку, но сайт перестал работать. А когда через несколько минут работу возобновил, те же салфетки стоили уже 36 рублей за упаковку», – рассказывает жительница Челябинска.

Интересно, что проблемы в работе аптечных интернет-площадок южноуральцы заметили еще несколько дней назад. Но если раньше сбои относили на счет чрезмерного наплыва посетителей, теперь можно сказать, что, по крайней мере, часть из них связана с регулярным переписыванием ценников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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