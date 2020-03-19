В Златоусте покусанному собакой подростку не хватило вакцины от бешенства

В больнице Златоуста врачи не смогли провести курс лечения после нападения собаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Златоуста заявили о том, что их 15-летний сын не может получить лечение от бешенства после нападения бездомного пса.

Инцидент произошел 12 марта. Златоустовцы обратились в больницу после того, как мальчика укусила собака. Подростку назначили стандартное лечение: 6 уколов с определенными интервалами. Однако, после второго укола выяснилось, что необходимой вакцины в городе нет.

«Сына укусила бродячая собака, первый укол поставили в травмпункте, второй – во взрослой поликлинике, –цитирует Znak.com маму молодого человека. – Сегодня должны были поставить третий укол. Но врач сказала, что вакцины нет, просто развела руками. Делайте, что хотите. И в аптеке этот препарат не получить».

Интересно, что медицина Златоуста уже не первый раз попадают в прицел СМИ в связи с нехваткой лекарств. Так, недавно медик станции скорой медицинской помощи не смогла своевременно провести профилактические мероприятия после того, как ей в глаза попала кровь ВИЧ-инфицированного горожанина, которому молодая женщина оказывала помощь. В медучреждениях Златоуста не оказалось нужного препарата. В итоге женщину поместили на лечение в одного из медучреждений Челябинска, но произошло это уже на следующий день после контакта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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