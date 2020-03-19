Область без вакцины: южноуральский минздрав прокомментировал ситуацию с подростком в Златоусте

В правительстве Челябинской области прокомментировали историю с закончившейся вакциной от бешенства.

Как сообщал ранее «Новый День», в сложную ситуацию попала семья 15-летнего подростка из Златоуста.

12 марта на мальчика напала бездомная собака. Однако, пройти полный курс уколов от бешенства мальчик не смог: после второго укола медики заявили, что вакцина закончилась во всем городе.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба регионального министерства здравоохранения. «На сегодняшний день на территории Челябинской области сложилась критическая ситуация из-за отсутствия на российском рынке вакцины КОКАВ, – рассказали в ведомстве. – С 29.11.2019 г. изменилась система сертификации иммунобиологических лекарственных препаратов. В настоящее время аккредитационные лаборатории проводят проверку качества производимого товара. Министерством здравоохранения Челябинской области направлены письма в федеральный Минздрав».

В Златоусте подростку будет поставлен укол из сформированного резерва, с его родителями связались медицинские работники, заверили в региональном минздраве. Новую серии препарата на российском рынке ждут в апреле.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.03.20

«Не надо к нам приезжать!» Санкт-Петербург формально закрыли на карантин. / Мораторий на штрафы и коммуналку: Госдума запросит у правительства антикризисный план. / Флюгер Текслера: первый год губернатора не оправдал надежд южноуральцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»