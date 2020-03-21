В Челябинской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

В Челябинской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вирус в регион привез молодой житель Миасса, на днях вернувшийся из Андорры.

«Сразу по приезде у него были взяты анализы, он был изолирован. Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме, – написал на своей странице в Instagram губернатор Алексей Текслер. – Мы были к этому готовы. Соблюдайте рекомендации врачей. Не посещайте без большой надобности общественные места. Чаще оставайтесь дома. Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. И самое главное: соблюдайте гигиену. Тем, кто недавно вернулся из-за рубежа, необходимо соблюдать карантин. Не рискуйте здоровьем окружающих». В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили:

«Что мы знаем о пациенте из Миасса:

⁃ Прилетел из заграничной поездки.

⁃ Никаких признаков заболевания не было.

⁃ Прошел тепловизор в аэропорту Екатеринбурга, температура не была повышена.

⁃ Информация о прибытии из поездки поступила от миграционной службы.

⁃ Уже на следующий день медики к молодым людям приехали домой и предложили сдать анализы.

⁃ При обнаружении небольшого недомогания – госпитализировали в инфекционное отделение Миасской больницы.

⁃ Находившиеся в близком контакте с пациентом, также сдали все анализы. Они отрицательные.

Жители, которые контактировали с молодым человеком из Миасса и желают сдать анализы – могут обратиться на горячую линию Минздрава Челябинской области по телефону 8 (351) 240-15-16».

Как выяснилось, за сутки, прошедшие с момента возвращения миасца домой и до появления врачей, парень успел побродить по городу, сходить на работу, в бар и зайти в несколько магазинов. Первый вице-губернатор Ирина Гехт утверждает, что опасности для тех, кто работает в этих местах или находился там одновременно с заболевшим, нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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