Минздрав попросил объявиться всех, кто мог контактировать с жителем Миасса, инфицированным коронавирусом.

Министерство здравоохранения Челябинской области обратилось ко всем, кто могли контактировать с жителем Миасса, у которого подтверждена короновирусная инфекция:

«Если Вы считаете, что могли заразиться и хотите избежать дальнейшего распространения инфекции, то:

Сообщите свои контакты на горячую линию по телефону 8 (351)240-15-16

Самоизолируйтесь

Ждите медиков из ГКБ 2 Миасса

На дому врачи вас осмотрят, соберут полный эпидемиологический анамнез и при необходимости возьмут анализ на коронавирус, исследования проводят в Челябинске».

Напомним, молодой человек вернулся из Андорры, не сообщив об этом в минздрав (информацию передала миграционная служба). До того момента, как к нему пришли врачи, он успел сходить на работу, в бар и несколько магазинов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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