Россия готовит эвакуацию своих граждан из Египта: там находится около 2 тысяч жителей РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», россияне прибывали в эту страну вплоть до 18 марта и на границе их убеждали в том, что вся туристическая инфраструктура работает в обычном режиме. А с 19 марта страна отменила все международные рейсы и закрыла аэропорты.

Туристов начали выселять из гостиниц под предлогом санитарной обработки зданий. Такая история, например, произошла с группой туристов из Крыма. Как рассказали в министерстве курортов и туризма РК, 10 человек, среди которых дети, просто выставили из отеля на улицу. Разместится в других гостиницах не удалось: часть из них уже закрыта, часть отказывается брать новых постояльцев, остальные заполнены до отказа. Туристам пришлось снимать частное жилье, которое после отмены авиарейсов подорожало в 1,5 – 2 раза.

На сегодняшний день, согласно официальной статистике, около тысячи россиян находятся в Шарм-эш-Шейхе, около 900 в Хургаде и около 100 в Каире.

Предполагается, что эвакуация начнется на грядущей неделе. В первую очередь будут вывозить тех, у кого куплены обратные билеты на рейсы до 31 марта. Число заболевших коронавирусом в Египте на 22 марта составляет 294 человека.

Жителям России, оказавшимся за границей и не имеющим возможности самостоятельно вернуться домой, рекомендуют первым делом сообщить о себе правительству своего региона, в Ростуризм и МИД РФ.

«Просим всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети РЗУ.

Кроме того, в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ, которым вы можете передать всю информацию по телефону: +7 (495) 587 88 60, +7 (499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7 (499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.

Оставлять сообщения можно также в аккаунтах Министерства в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте).

Там, где ещё сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», – говорится в официальном сообщении российского МИДа.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.03.20

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