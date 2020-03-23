В Челябинске зафиксировано три первичных положительных теста на коронавирус

Еще у трех южноуральцев первичные тесты на коронавирус дали положительный результат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все трое – жители Челябинска. Они вепрнулись из-за границы, но сразу изолированы не были.

Отметим, что сегодня на аппаратном совещании в мэрии об этом не обмолвились. Министерство здравоохранение Челябинской области тоже распространило информацию не от своего имени, а со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт:

«У троих жителей региона – условно положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию. Сейчас мы ждем подтверждения от федеральной лаборатории в Новосибирске. О результатах мы сообщим. Все трое – жители Челябинска, сейчас они в инфекционном стационаре под наблюдением врачей».

Как пояснили РИА «Новый День» в региональном минздраве, давать информацию и комментировать ситуацию с коронавирусом в Челябинской области уполномочена только Ирина Гехт.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.03.20

Мать была пьяна: в южноуральском поселке в огне погиб двухлетний ребенок. / Дневник коронавируса: 22 марта. Конец ЕС. Авторский блог политолога Олега Бондаренко. / Россия готовит эвакуацию своих граждан из Египта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»