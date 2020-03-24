В Челябинске еще два положительных теста на короновирус

Еще два челябинца могли заболеть коронавирусом – их первичные тесты дали положительный результат. Оба случая завозные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина вернулся из Великобритании, женщина – из Чехии. В правительстве региона заявляют, что оба самоизолировались сразу после прилета, нис кем не контактировали, болезнь протекает в легкой форме.

Анализы четверых горожан, о которых стало известно 23 марта, до сих пор не подтверждены – в связи с ростом положительных проб лаборатория в Новосибирске перегружена. Напомним, мужчина вернулся из-за границы 8 марта, через несколько дней почувствовал себя плохо, но госпитализировали его только 20 марта. Все это время он и его жена ходили на работу, дочь – в университет. Первичные анализы всех троих дали положительный результат. Кроме того, вирус обнаружен в пробе, взятой у одной из сотрудниц мужчины.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, у остальных контактных результаты отрицательные.

Напомним, официально на Южном Урале коронавирусом заболел пока один человек – житель Миасса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.03.20

24 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Есть контакт: южноуральский парламент попал под удар коронавируса. / Будет сидеть: Челябинский облсуд отклонил апелляцию экс-мэра Копейска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»