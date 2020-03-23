Есть контакт: южноуральский парламент попал под удар коронавируса

Законодательное собрание Челябинской области посещал контактный по коронавирусу челябинец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», признанный предварительно зараженным коронавирусной инфекцией челябинец контактировал с одним из депутатов регионального парламента после возвращения из Европы.

Напомним, мужчина прилетел в Челябинск 8 марта, но не сообщил об этом медикам, и в течение нескольких дней ходил на работу (к врачам он обратился 14 марта). Как стало известно, челябинец – один из топ-менеджеров энергетической компании «Тэсис». Между тем, гендиректор предприятия Владимир Чебыкин является действующим депутатом Законодательного собрания Челябинской области. При этом парламентарий общался с челябинцем, у которого был предварительно диагностирован COVID-19.

А 12 марта Владимир Чебыкин присутствовал на общем заседании Заксобрания во время голосования за поправки в Конституцию РФ.

Пока известно, что первые пробы анализа на коронавирус дали положительный результат у вернувшегося из-за рубежа челябинца, его жены, дочери-студентки и сотрудницы компании «Тэсис». Всего, по официальным данным, с челябинцем контактировали 60 человек. Анализы 30 из них уже дали отрицательные результаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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