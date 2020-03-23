В Челябинске зафиксирован четвертый положительный анализ на коронавирус

К трем первым – пока еще не подтвержденным – случаям коронавируса в Челябинске добавился четвертый. В отношении одного из инфицированных может быть возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске закрыли прокуратуру Металлургического района. Причина – возможные контакты с инфицированными коронавирусом.

Инфицированными могут оказаться сотрудник прокуратуры Металлургического района Челябинска и члены ее семьи, один из которых недавно вернулся из Европы.

Недомогание он почувствовал через несколько дней. Все это время сотрудница прокуратуры ходила на работу, а ее дочь – в учебное заведение.

«В прокуратуре Металлургического района проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Весь коллектив изолирован и находится на карантине, – сообщили в ведомстве. – Все необходимые надзорные функции и прием населения Металлургического района в настоящее время обеспечиваются сотрудниками аппарата прокуратуры Челябинской области, соответствующее объявление размещено, в том числе, на здании прокуратуры района».

Между тем, четвертый человек, давший положительный результат, контактировал не с прокурором, а ее родственником, вернувшимся из-за границы. С момента его возвращения до госпитализации прошло 12 дней. Всего непосредственно с приехавшим мужчиной после возвращения контактировало несколько десятков человек. Плюс – те кто общались с его женой и дочерью. Сейчас медики отрабатывают все возможные контакты.

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