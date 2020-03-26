В Магнитогорске произошел взрыв в многоэтажке

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме. ЧП зафиксировано в южной части города: в соцсетях выкладывают фотографии и версии произошедшего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по свидетельствам горожан примерно в 19:40 по местному времени из пятиэтажки по улице Доменщиков раздался громкой хлопок, а потом полыхнуло пламя. Судя по фотографиям, горят квартиры на 2 и 3 этажах.

По словам магнитогорцев, в окрестных домах сегодня «парень молодой ходил по квартирам и проверял газ».

По предварительной информации ГУ МВД по Челябинской области, произошел хлопок бытового газа.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 26.03.20

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