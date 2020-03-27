Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске обещают компенсации

Основной версией ЧП в Магнитогорске считается взрыв газового баллона. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как уже сообщал «Новый День», 26 марта около 19:40 по местному времени на улице Доменщиков раздался громкий хлопок, а потом начался пожар. Эпицентр располагался на втором этаже, пламя быстро распространилось наверх.

«Были обнаружены двое погибших, один ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу, у него достаточно много ожогов. Сейчас рассматриваем возможность доставки его в Челябинск, готов вертолет санитарной авиации (пока состояние малыша настолько тяжелое, что транспортировать его нельзя – прим. РИА «Новый День»). По данным врачей, состояние полуторагодовалого мальчика сейчас очень тяжёлое. Осмотрев пациента на месте, анестезиологи и реаниматологи приняли решение оставить его в Магнитогорске до стабилизации состояния.

По возможным причинам: есть свидетели, которые пояснили, что видели как в подъезд, соответственно, в квартиру, доставляли газовый баллон. Поэтому пока основная версия – взрыв баллона.

Что касается пострадавших – всего был эвакуирован 31 человек из двух подъездов – седьмого и шестого – по адресу Доменщиков, 19. Сейчас все люди размещаются во временных пунктах, городских гостиницах. Также рядом в школе №36 организован штаб, все службы мобилизованы. Выставлены наряды полиции, имущество охраняется.

Что касается помощи, будет оказана вся необходимая помощь. В частности, материальная помощь в силу сложившейся ситуации. Будет также компенсирован имущественный ущерб пострадавшим. В зависимости от тяжести последствий будут приняты индивидуальные решения по помощи пострадавшим и семьям погибших», – сообщил губернатор.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.

Сегодня в 10:00 состоится собрание жильцов и осмотр квартир в пострадавшем доме.

Челябинск, Павел Зварзин

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