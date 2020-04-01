В Магнитогорске завершено обследование дома, в котором взорвался газ

В Магнитогорске завершено обследование дома №19 по улице Доменщиков. Напомним, 26 марта в одной из квартир взорвался газ и начался пожар. Огонь повредил квартиры второго и третьего этажа, балконы четвертого и пятого этажей.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии Магнитогорска, проверку проводило АО «Магнитогорский Гипромез» с 27 по 31 марта.

«По результатам обследования технологического состояния строительных конструкций первого, второго, третьего, четвертого, пятого и восьмого подъездов установлено, что все находится в работоспособном состоянии, пригодном для дальнейшего проживания, – сообщили в администрации. – По результатам обследования технического состояния строительных конструкций шестого и седьмого подъездов выявлены повреждения межквартирных, межкомнатных перегородок, плит перекрытия, подлежащие восстановлению. Об этом, по распоряжению главы города Сергея Бердникова, жители были незамедлительно проинформированы в телефонном режиме».

На сегодняшний день уже выбраны подрядные организации, которые проведут восстановительные работы – отделку фасада, ремонт подъездов, квартир и всех инженерных сетей. Предварительный срок – до 1 июня 2020 года.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 01.04.20

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