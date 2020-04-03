Умер малыш, пострадавший при взрыве в Магнитогорске

Умер малыш, пострадавший при взрыве в жилом доме в Магнитогорске.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 26 марта в доме №19 по улице Доменщиков раздался громкий хлопок, а потом начался пожар. Эпицентр располагался на втором этаже, пламя быстро распространилось наверх. В этот вечер в квартире находились пенсионерка и два ее внука 13 и полутора лет. Женщина вышла проводить подругу, и в ее отсутствие взорвался газовый баллон, который принесли для ремонтных работ.

13-летний мальчик и женщина, жившая в соседней квартире погибли во время взрыва. Малыша с ожогами 100% тела госпитализировали. Вчера вечером он скончался.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 02.04.20

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