Взрыв в Магнитогорске: сообщается о погибших

Во время взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске по предварительным данным погибли два человека – об этом сообщают очевидцы.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв произошел сегодня около 19:40 на улице Доменщиков. Пожару присвоен третий уровень сложности. Горят две квартиры. Из дома эвакуируют жильцов.

По предварительным данным, эпицентром стала квартира №74, где в этот момент находились пожилая женщина и полуторагодовалый ребенок. Ребенка увезли на «скорой». О судьбе женщины пока ничего не известно. О том, кто погиб, тоже не сообщается. Отметим, что вся информация на данный момент неофициальная.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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