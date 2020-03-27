Стали известны новые подробности взрыва в Магнитогорске

Власти рассказали новые подробности взрыва в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрывчатых веществ в сгоревших квартирах дома в Магнитогорске, где вчера, 26 марта, произошел взрыв, не обнаружено. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона рассказал, что в результате ЧП погибли два человека – женщина и ребенок. В больницах города находится двое пострадавших: ребенок полутора лет в крайне тяжелом состоянии и мужчина в состоянии средней тяжести. Медицинская помощь оказана еще 14 жителям дома, госпитализация им не понадобилась.

Семьям погибших будут выплачены компенсации: по одному миллиону в случаи гибели члена семьи и по 400 тысяч рублей – раненым. Также предусмотрены выплаты за потерю жилья.

Как уже сообщал «Новый День», 26 марта около 19:40 по местному времени на улице Доменщиков раздался громкий хлопок, а потом начался пожар. Эпицентр располагался на втором этаже, пламя быстро распространилось наверх.

В качестве причины взрыва по основной версии рассматривается взрыв газового баллона. Алексей Текслер рассказал, что задержан родственник хозяина квартиры, который принес баллон в квартиру, так как организует ремонты. В квартире находились бабушка с детьми. Она вышла на 15 минут проводить подругу, и в это время случилось ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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