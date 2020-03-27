А бассейны работают! Спорткомплексы Челябинска не спешат выполнять требования властей

Спортивные комплексы Челябинска не торопятся закрываться на карантин и стараются максимально сократить время вынужденного простоя.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день в регионе зафиксировано 17 случаев коронавируса. Еще 12 первично положительных анализов ждут подтверждения.

С 29 марта до 5 апреля должны быть закрыты все предприятия общепита, а так же магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости и аптек. Вчера было заявлено, что в области закрываются все досуговые учреждения, включая бассейны.

Сегодня губернатор Алексей Текслер подтвердил: должны быть полностью закрыты библиотеки, спортивные и увеселительные заведения.

Однако челябинские бассейны следовать этому распоряжению не спешат. Так, только бассейн «Строитель» заранее вывесил объявление, что будет закрыт с 27 марта.

Бассейн «Юбилейный» сегодня работает, будет ли закрываться на карантин – администраторы не знают и рекомендуют следить за информацией на сайте и в соцсетях, но и там и там пока размещены лишь сообщения, стимулирующие ходить в комплекс.

Аналогичная ситуация в «Цитрусе»: бассейн вроде бы закрыт, но клиентов зазывают в тренажерный зал, на групповые занятия и в СПА.

А спорткомплекс ЮУрГУ решил закрыться всего на 4 дня: несмотря на то что президент объявил всю грядущую неделю нерабочей, бассейн заявляет о готовности принять клиентов уже в следующие выходные. Соответственно, и действие купленных заранее абонементов продлят тоже только на 4 дня.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.03.20

В полпредстве назвали лучшие онлайн-курсы в УрФО. / Челябинец наладил торговлю арендованными авто. / Перевозчики отменяют автобусы Екатеринбург – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»