Солнце за нас. Гороскоп РИА «Новый День» на апрель 2020

В апреле Солнце в две первые декады будет у Овна, а 19 числа перейдёт к Тельцу. Меркурий до 11 апреля будет находиться у Рыб, затем перейдёт к Овну, а 28 апреля – к Тельцу. Венера до 3 апреля гостит у Тельца, а затем уйдёт к Близнецам. Марс в течение всего апреля остаётся у Водолея.

Солнце в Овне поощряет стремление к лидерству, увеличивает решительность, усиливает волю, даёт энергию для преодоления трудностей, а также раскрывает организаторские способности людей.

Перейдя к Тельцу, Солнце увеличит упорство, выносливость и терпеливость людей, что способствует выполнению длительной кропотливой работы. Люди проявят больший интерес к конечному результату, чем к процессу его достижения. Усилится желание приобрести (или обрести) что-либо ценное, и люди будут настойчиво, целеустремлённо к этому идти.

Меркурий в Рыбах стремится получить доступ к секретам, необычным знаниям, пробуждает интерес к мистике. Также в этот период он способствует сосредоточению людей на своих внутренних проблемах, настраивает их на философский лад, навевает задумчивость. В практическом плане, это, однако, не способствует эффективной работе, поскольку отвлекает от насущных проблем.

Меркурий в Овне эмоционально неустойчив, нетерпелив, часто пробуждает в людях бесцельную активность, торопливость, стремление срочно куда-то отправиться – в сочетании с неясными для себя намерениями. Повысится скорость деятельности, но увеличится количество ошибок. Люди станут контактными, общительными, но при этом возрастёт их конфликтность. Они будут стремиться проявить себя и показать своё превосходство, причём, не всегда обоснованно: Меркурий в этот период делает людей несколько легкомысленными.

Перейдя к Тельцу, Меркурий резко изменится. Вместо торопливости появится неспешность. В действиях обнаружится спокойствие, в разговоре – рассудительность. В этом знаке Меркурий практичен, хладнокровен, терпелив, осторожен. Не принимает чужого мнения, не подумав. Не спешит действовать. Меркурий в Тельце полезен для работы требующей терпения, внимательности, точности.

Венера в знаке Тельца спокойная, мягкая, ленивая, что проявляется в её пониженной эмоциональности и, благодаря этому, в большей устойчивости в отношениях. Люди в этот период предпочитают стабильность и склонны не обращать внимания на мелкие раздражители. В работе, особенно, в финансовой деятельности такое поведение уберегает от поспешных решений и связанных с ними потерь. Период не подходит для операций, связанных с риском или требующих быстрых решений. Отношения в этот период тоже спокойные, мягко-чувственные, большое значение придаётся конкретике – как в словах, так и в действиях. Старые проверенные связи ценятся выше, чем новые, пока ещё неопределённые. В телесном контакте ценится мягкость, уютность, нежность.

Венера у Близнецов демонстрирует легкость в общении и непостоянство в стремлениях. Венера в этот период поверхностна, и надеяться на возникновение сколько-нибудь глубоких чувств бессмысленно. В финансовом плане Венера будет так же легкомысленна: в это время она легко получает деньги и легко их отдаёт. Марс в Водолее стремится к организации коллективных действий ради общих интересов. Способствует началу нового дела, особенно, если оно прогрессивно, например, в нём используются новые технологии или оно нацелено на ещё не существующий результат.

Овен

Гороскоп на апрель у Овнов-мужчин в профессиональном плане можно считать благоприятным, но с 11 апреля на них начнёт воздействовать негативный аспект Плутона с Сатурном, который сформирует довольно трудную для работы ситуацию, создавая проблемы в деловых отношениях с коллегами и руководством. С указанной даты и до конца месяца гороскоп негативно оценивает коллективную деятельность Овнов и их перспективы карьерного роста, рекомендуется одиночная, самостоятельная работа. Прогноз по выполнению основной работы с 11 апреля отрицательный.

Период не подходит для проявления своих лидерских и деловых качеств, желательно снизить деловую активность до минимума и, в случае коллективной деятельности, оставаться на втором плане. Важную работу лучше завершить в первой декаде или перенести на другой месяц.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, но весь месяц подходит лишь для выполнения текущей работы, и не подходит для начала крупного проекта. В промежуток 23 – 25 апреля не рекомендуется вмешиваться в деятельность других: попытка помочь окажется неудачной. Вообще в это время лучше никакой собственной инициативы не проявлять.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, и тоже значительных успехов в апреле не ожидается. Тем не менее, прогноз по командировке, дальней поездке благоприятный. Только 13 апреля неподходящий день для любых начинаний, включая поездки, не рекомендуется пытаться осуществить какую любо идею, особенно, возникшую внезапно. Заключение сделки, решение какого-либо важного вопроса лучше перенести на другой день.

Финансовая деятельность тоже оценивается положительно. Сложности ожидаются 4 и 23 – 25 апреля. В эти дни лучше не проводить никаких операций.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 16 апреля благополучные, а затем до конца месяца напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный только до 11 апреля. Материальное положение благополучное.

На Овнов-женщин с 14 числа начнёт негативно воздействовать аспект Плутона с Сатурном, который существенно затруднит коллективную деятельность Овнов и создаст помехи в продвижении в карьере. До конца месяца у Овнов будут сложные отношения с коллегами и руководством. Самостоятельная деятельность тоже оценивается гороскопом как не очень удачная, поэтому лучше, чтобы Овны воздержались от попыток реализовать свои идеи. Плутон и Сатурн не способствуют успеху в крупных начинаниях и, вообще, значительным переменам.

Прогноз по выполнению основной работы до 14 апреля благоприятный, а далее до конца месяца негативный. Не рекомендуется проявлять лидерские качества и принимать на себя ответственность за коллективную деятельность. Также не следует ставить перед собой карьерные цели. Всю важную работы лучше выполнить в первой половине месяца или перенести на другой период.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, за исключением промежутка 7 – 10 апреля. Негативное влияние аспекта Марса с Меркурием в эти дни осложнит деловое общение с партнёрами. Неподходящий момент для обращения в официальные органы.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности одинаковый и большей частью благоприятный. Затруднения ожидаются 3 – 6, 13, 23 – 25, 28 – 30 апреля.

В эти дни обстановка для взаимодействия и проведения финансовых операций окажется неблагоприятной из-за ближних планет (Меркурия, Марса, а также Солнца).

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 5 – 6 и 10 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 22 апреля преимущественно негативный, а далее положительный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 7 – 10 апреля.

В первой декаде апреля у Овнов-мужчин полностью благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов затруднения ожидаются 4 апреля.

У Овнов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 7 – 10 апреля. А в прогнозе по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности сложности ожидаются 3 – 6 апреля.

Во второй декаде у Овнов-мужчин полностью отрицательный прогноз по основной работе и полностью положительный по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности возникнут 13 апреля.

У Овнов-женщин положительно оценивается взаимодействие с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере и работе с далёкими партнёрами сложности ожидаются 13 апреля. Прогноз по основной работе до 14 апреля положительный, а далее негативный.

В третьей декаде у Овнов-мужчин полностью положительно оценивается только взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в сфере финансов проблемы возникнут 23 – 25 апреля. Прогноз по основной работе отрицательный.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе негативный, по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности преимущественно негативный. Работа с местными партнёрами характеризуется как успешная.

Телец

Прогноз на апрель для Тельцов-мужчин в профессиональном плане благоприятный. Основную роль в этом периоде будут играть гармоничные аспекты Урана с Юпитером, Нептуна с Луной, Венеры с Сатурном. В первые две декады апреля большое значение будут иметь личные деловые качества Тельцов и их самостоятельная активность, а в третьей декаде лучше будет идти коллективная деятельность.

Прогноз по выполнению основной работы положительный, но крупных успехов в этом месяце не ожидается. Тельцы весь апрель будут заниматься повседневной рутиной. В промежутки 7 – 8 и 25 – 26 (выходные) апреля работать не рекомендуется. В первом случае негативные аспекты Солнца создадут полностью неблагоприятную ситуацию, возможно, на работе произойдёт некое происшествие. Во втором периоде негативный аспект Марса с Сатурном будет препятствовать продвижению в делах, и от Тельцов потребуется слишком много усилий.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, но с 5 апреля начнёт действовать напряжённый аспект Сатурна с Венерой, который осложнит отношения с окружающими. Из-за этого апрель окажется неподходящим месяцем для начала длительной совместной деятельности, а также это неудачное время для обращения в официальные органы.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами несколько лучше. Возможны успешные контакты, плодотворные командировки, эффективная совместная работа. 22 апреля оценивается негативно: напряжённый аспект Меркурия с Нептуном указывает на вероятность обмана или самообмана Тельцов. В промежуток 29 апреля не рекомендуется завязывать новое знакомство и делать что-либо вместе с новым партнёром.

Прогноз по финансам положительный, но промежуток 21 – 26 апреля неблагоприятен для работы.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 26 – 28 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 17 – 22 апреля. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин прогноз на апрель положительный. Значительную роль в этом месяце будут играть гармоничные аспекты Марса с Юпитером и Плутоном, а также Урана с Юпитером и Сатурна с Луной. В течение первых двух декад успешной будет как одиночная, так и коллективная деятельность, а в третьей декаде самостоятельную активность лучше прекратить.

Прогноз по карьерному росту в целом благоприятный, но в третьей декаде в промежуток 24 – 26 апреля возможен конфликт с руководством. Прогноз по выполнению основной работы положительный, за исключением 30 апреля: день неблагоприятен для изменений и обсуждения острых вопросов. Наилучший период для работы – первая декада.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется в целом как успешное. Некоторые сложности возникнут 7 – 8 и 24 – 26 апреля. В первом случае возможно неожиданное неприятное происшествие, кроме того, этот лень не подходит для начала новых проектов и значительных изменений. Во втором случае, как уже сказано, возможен конфликт с собственным руководством или с партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами положительный на весь месяц. В первой и третьей декадах результативность работы окажется несколько выше, чем в середине месяца. Никаких сложностей не предвидится.

Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятный, не считая 30 апреля. В последний день месяца рекомендуется никаких операций не проводить. Наилучшее время для работы – первая декада. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 30 апреля. Материальное положение в первые две декады благополучное, а в третьей неудовлетворительное.

В первой декаде апреля у Тельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Для взаимодействия с местными партнёрами подходит период до 7 апреля. В основной работе затруднения возникнут 7 – 8 апреля.

У Тельцов-женщин полностью положительный прогноз по основной работе и финансовой деятельности. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 7 – 8 апреля. При работе с далёкими партнёрами возможны лёгкие помехи 8 числа.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин положительно оцениваются и основная работа, и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, и сфера финансов.

У Тельцов-женщин прогноз тоже благоприятный для всей деятельности, а особенно для основной работы и сферы финансов.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин полностью положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе и сфере финансов трудности ожидаются 21 – 26 апреля, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами – в промежутки 21 – 22 и 29 апреля.

У Тельцов-женщин 30 апреля не подходит для основной деятельности и работы с финансами. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 24 – 26 апреля. Прогноз по работе с далёкими партнёрами полностью благоприятный.

Близнецы

У Близнецов-мужчин прогноз на апрель в профессиональном плане в целом благоприятный. В астрологическом фоне будут присутствовать как гармоничные, так и напряжённые аспекты, но первые окажут значительно большее влияние на деятельность Близнецов. В течение месяца у них будет много возможностей проявить свои деловые качества, судя по тому, что прогноз по одиночной работе в основном благоприятный (сложности ожидаются только 11, 13 – 14 и 22 апреля). В коллективной деятельности затруднения ожидаются 3 – 7, 10 – 12, 22 – 25, 29 апреля.

Прогноз по выполнению основной работы положительный. Наиболее благоприятные промежутки для работы: первая декада и 25 – 28 апреля. В промежуток 10 – 12 апреля возможно неприятное происшествие на работе, рекомендуется повышенная осторожность. Также этот момент не подходит для начала новой деятельности.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное для первой и третьей декад ( с 22 числа). В середине месяца ожидаются незначительные, но разнообразные трудности. В период 19 – 21 апреля Близнецы окажутся под влиянием агрессивного Марса, поэтому никакое взаимодействие не рекомендуется. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами положительный, кроме 13 – 14 марта. Из-за аспекта Меркурия с Юпитером ожидаются трудности в общении с партнёрами, кроме того, Близнецы могут оказаться вовлечёнными в нереалистичный проект. Для работы с финансами не подходят промежутки 12 – 14, 16 – 17, 19 – 21 и 24 – 25 апреля. Особенно два последних промежутка, из-за негативных аспектов Марса и Солнца, вызывают серьёзные опасения.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые и регулярно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Близнецов-женщин в астрологическом фоне в течение всего месяца будут присутствовать негативные аспекты Луны во взаимодействии с Юпитером и Плутоном, и аспекты Венеры, тоже во взаимодействии с Юпитером и Плутоном. Обе группы напряжённых аспектов указывают на нежелательность попыток продвижения в делах и неблагоприятные изменения в течение этого периода.

Гороскоп однозначно отрицательно характеризует собственную, самостоятельную деятельность Близнецов, и рекомендует отказаться от неё полностью до окончания апреля. Рекомендуется только коллективная работа без проявления инициативы. Основная работа характеризуется в целом как успешная. Небольшие затруднения возможны 10, 12 – 13, 23 – 24 апреля. Заметные успехи могут быть только в первой декаде, в промежуток 1 – 6 апреля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже наиболее благоприятен на период 1 – 6 апреля, а затем ситуация ухудшается (но остаётся благоприятной). Некоторые проблемы возникнут 7, 9 – 10 и 13 апреля: Близнецы будут склонны к самообману, и некоторые свои желания ошибочно примут за реальность.

Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами скорей положительный, хотя месяц начнётся неудачно: промежуток 1 – 4 апреля непригоден для успешной работы. Нежелательно в этот момент отправляться в командировку. Также 10 – 11 и 13 – 14 апреля неблагоприятны для решительных действий и начала работы: Близнецы попадут под влияние неких иллюзий. Финансовая деятельность окажется неустойчивой, затруднения будут возникать регулярно. Ситуация в доме, отношения с близкими неудовлетворительные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно положительный (кроме 1 – 4, 10 – 11 и 13 – 14 апреля). Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде апреля у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности положительный.

У Близнецов-женщин в основной работе небольшие затруднения возникнут 10 апреля. Благоприятный период для сотрудничества с местными деловыми партнёрами – промежуток 1 – 6 апреля. При работе с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются 1 – 4 и 10 апреля, а при работе с финансами – в промежуток 3 – 4 апреля.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин в основной работе затруднения возникнут 11 – 12 апреля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам преимущественно негативный. При работе с далёкими деловыми партнёрами небольшие трудности ожидаются 13 – 14 апреля.

У Близнецов-женщин в целом положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 11 и 13 – 14 апреля. Прогноз по финансам преимущественно отрицательный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин в основном положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов затруднения возникнут 21 и 24 – 25 апреля.

У Близнецов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе небольшие сложности возникнут 23 – 24 апреля. Для сферы финансов негативный прогноз на промежуток 23 – 26 апреля.

Рак

У Раков-мужчин прогноз на апрель в профессиональном плане неблагоприятный. В течение всего периода против Раков будут действовать напряжённые аспекты Сатурна и Урана, а также Солнце и Марс. Сатурн и Солнце создадут объективные помехи продвижению в работе, Уран указывает на возникновение неожиданных и неблагоприятных изменений, а Марс добавит в действия Раков ненужную спешку и агрессию. Коллективная работа в этом месяце окажется неудачной (кроме 3 – 6 и 10 – 11 апреля). Но и в одиночной работе в середине месяца ожидается много трудностей. Ракам предстоит действовать с повышенной осторожностью.

Прогноз по карьерному росту тоже негативный. Основная профессиональная деятельность будет идти с переменным успехом. Некоторых значительных результатов Раки смогут достичь только 1 – 6 апреля, в остальные дни им предстоит в основном бороться с рутиной. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный только на 3 – 6 апреля. Период не подходит для обращения в официальные органы и юридические организации.

Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже характеризуется как неудачное. За исключением 10 – 11 апреля, никаких положительных моментов в работе не предвидится. Неподходящее время для командировок, установления новых связей, начала новой деятельности. Точно такой же прогноз гороскоп даёт и по финансам: благоприятными будут только 10 – 11 апреля.

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное, кроме 3 – 6, 20 – 21, 25 – 26 апреля.

У Раков-женщин гороскоп на апрель в профессиональном плане не очень удачный, особенно во второй половине месяца. Поэтому до 15 числа им рекомендуется действовать самостоятельно, а затем отойти на второй план и работать, не проявляя инициативы. В течение всего месяца Раки будут сталкиваться с разнообразными затруднениями не только на работе, и из-за этих помех они не смогут достичь значительных результатов. Это касается и продвижения в карьере.

Прогноз по выполнению основной работы полностью благоприятен только на 1 – 6 апреля, а в остальной период дела будут идти с переменным успехом. Наиболее заметные трудности ожидаются 15 – 17 и 22 – 24 апреля. В обоих случаях под влиянием марса Раки будут склонны к проявлению агрессии и принятию поспешных решений. По этой причине продвижение в работе возможно только в нежелательную сторону, и Ракам рекомендуется снизить свою активность до минимума.

Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами такой же. В указанные выше промежутки не следует обсуждать острые вопросы, пытаться преодолеть помехи резкими действиями, а также это неподходящий момент для обращения в официальные органы и юридические организации. Сотрудничество с далёкими партнёрами характеризуется почти так же. Успешные операции возможны только 1 – 6, 11 – 14, 18 – 21, 25 – 28 апреля. В сфере финансов работа будет идти неустойчиво. Сложности ожидаются 1, 7 – 11 апреля, а также практически во всю третью декаду.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение в первые две декады скорей благополучное, а в третьей неудовлетворительное.

В первой декаде апреля у Раков-мужчин прогноз по основной работе благоприятен только на 1 – 6 апреля, а по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – только на 3 – 6 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности преимущественно отрицательный.

У Раков-женщин до 7 апреля положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности подходит 2 – 5 апреля.

Во второй декаде у Раков-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности отрицательный.

У Раков-женщин прогноз по финансам благоприятный, а в остальной деятельности сложности ожидаются 15 – 17 апреля.

В третьей декаде у Раков-мужчин преимущественно благоприятный прогноз по основной деятельности и отрицательный прогноз по всей остальной работе.

У Раков-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 22 – 24 апреля. Прогноз по сфере финансов преимущественно негативный.

Лев

У Львов-мужчин гороскоп на апрель по-прежнему неблагоприятный. В течение всего месяца сложности будет создавать напряжённый аспект Урана с Меркурием, мешающий обработки информации, ведению переговоров, интеллектуальной деятельности. Возможно получение неприятной информации.

Гороскоп указывает на нежелательность одиночной, самостоятельной деятельности, но возможна инициатива в коллективной работе. Гороскоп положительно оценивает перспективы продвижения в карьере. Прогноз по выполнению основной работы отрицательный, ожидаются некие неприятные события. Небольшие успехи возможны 1 – 4, 10 – 11 и 14 – 15 апреля. Период не подходит для начала новой, особенно масштабной, деятельности. Следует ограничиться повседневной текущей деятельностью.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. Не рекомендуется обращаться в официальные органы и юридические организации. Неблагоприятный период для ведения ответственных переговоров, составления совместных планов, начала совместной работы. Возможны сложности из-за разногласий с партнёрами по поводу оценки будущего. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как неудачное.

Нежелательны командировки, дальние поездки, неподходящее время для новых знакомств, установления новых связей, обдумывания планов. Также не рекомендуется что-либо серьёзно менять в своей работе из желания соответствовать новым реалиям или планам совместной работы. При всём неблагополучии прогнозов гороскоп положительно характеризует деятельность Львов в сфере финансов. От начала до конца месяца эта работа будет идти успешно, только 13 и 29 апреля Львам следует сдерживать свои эмоции при обдумывании трат.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в целом благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутков 13 и 29 апреля.

У Львов-женщин гороскоп в плане работы неблагоприятный. Основные проблемы создаст действующий с прошлого месяца напряжённый аспект Нептуна с Юпитером. Он по-прежнему провоцирует Львов на движение к иллюзорным целям, и гороскоп предупреждает о категорической нежелательности одиночных, самостоятельных действий. Львы должны руководствоваться внешними указаниями, целесообразность которых расходится с собственными представлениями Львов. Это должно вызывать у Львов недовольство, так как, находят в наилучшей рабочей форме, они чувствуют возможность достичь тех целей, которые они себе ставят. Но гороскоп утверждает, что это неверно.

Прогноз по выполнению основной работы отрицательный практически на весь апрель. Не следует начинать новую деятельность (особенно по своей инициативе), своё участие в коллективной работе тоже лучше свести к минимуму, желательно избегать ответственности. В отношениях с коллегами, руководством, окружающими потребуется повышенная осторожность, чтобы противостоять возникающему регулярно напряжению.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. Не рекомендуется обращаться в официальные органы и юридические организации. Нежелательно заключение по собственной инициативе договоров, ведение переговоров, начало нового проекта. Если нечто такое будет происходить, Львам следует держаться в стороне, по крайней мере, действовать отстранённо. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами тоже негативный на весь месяц. Период не подходит для командировок, заключения договоров, начала новой деятельности.

Прогноз по финансам положительный, за исключением 28 – 30 апреля. Не следует проводить финансовые операции, а также в эти дни возможно неполучение ожидаемых доходов.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но скорей благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный на промежуток 5 – 18 апреля. Материальное положение благополучное, за исключением 28 – 30 апреля.

В первой декаде апреля у Львов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный только на 1 – 4 апреля. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

У Львов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью негативный, а по решению финансовых вопросов – положительный.

Во второй декаде у Львов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит 13 апреля.

У Львов-женщин по-прежнему прогноз по основной работе сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный, а по финансам – благоприятный.

В третьей декаде у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный. Финансовая деятельность характеризуется как успешная, кроме 28 – 30 апреля.

У Львов-женщин прогноз такой же, как у мужчин.

Дева

У Дев-мужчин прогноз на апрель преимущественно положительный. Однако необычную ситуацию для них создаст Сатурн, который будет влиять несколько двусмысленно. Вероятно, у Дев появятся сильные причины поменять что-либо в своей жизни и работе. Возможно, это будет новое назначение, новая работа или даже переезд в другую местность. И Девы будут воспринимать это положительно. Но Сатурн не позволит реализоваться этим изменениям, и Девы оценят это, конечно, негативно.

На самом деле, влияние Сатурна в этом случае будет положительным, поскольку не позволит произойти неким неприятным событиям. Положение осложняется тем, что гороскоп рекомендует Девам в этом месяце действовать полностью самостоятельно (а прогноз по коллективной деятельности отрицательный на весь месяц). Получается, что, с одной стороны, им предоставляется полная самостоятельность, а с другой – запрет на собственные действия в наиболее важном для них направлении. Это выглядит как парадокс, но в профессиональном плане рекомендации гороскопа вполне определённы.

Гороскоп негативно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, категорически не рекомендует поездки, командировки и вообще любую активность в этом направлении. Также он указывает на невозможность продвижения в карьере, и на сложности в отношениях с коллегами и руководством. Зато гороскоп полностью положительно характеризует основную деятельность Дев, их сотрудничество с местными деловыми партнёрами и их финансовую деятельность. От начала и до конца месяца вся указанная профессиональная деятельность будет очень успешной. При этом Девы проявят свои лучшие деловые и интеллектуальные качества, что принесёт им чувство удовлетворения. И, в конечном счёте, уже только от них самих будет зависеть окончательная оценка месяца как успешного или неудачного.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно положительный. Материальное положение благополучное.

У Дев-женщин прогноз для работы неблагоприятный. Большую часть времени в астрологическом фоне главную роль будут играть напряжённые аспекты Нептуна с Солнцем, Урана с Луной, а также Сатурн. Первый аспект будет одновременно создавать труднопреодолимые помехи, и подталкивать к их преодолению – но неверным способом. Второй указывает на некие неожиданные и неблагоприятные обстоятельства, которые будут возникать в жизни и работе Дев. А Сатурн будет сдерживать Дев в их попытках что-либо предпринять для улучшения положения. Причём Девы будут оценивать это сдерживание негативно, а на самом деле оно будет для них благом, так как убережёт их от неприятностей.

В целом, гороскоп не рекомендует напрасно тратить силы: лучше отдохнуть и дождаться более благоприятного времени.

Прогноз по выполнению основной работы отрицательный. Практически всё время Девы будут сталкивать с помехами, которые, видимо, их сильно измотают, поэтому лучше свести свою активность к минимуму. Период не подходит ни для какой деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет частично успешным в первой половине месяца, и неудачным во второй. Кроме того, в промежуток 5 – 8 апреля Венера, Марс, Меркурий создадут непригодную для работы обстановку, поэтому в эти дни лучше никаких переговоров не вести и никакой совместной работы не выполнять.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами несколько лучше: в период с 6 по 23 апреля Девы могут достичь некоторого успеха в работе. Но вряд ли это будет что-то выдающееся. Прогноз по финансам неустойчивый, и для второй половины месяца отрицательный.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение до 25 апреля благополучное, а затем неудовлетворительное.

В первой декаде апреля у Дев-мужчин положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Прогноз по работе с далёкими партнёрами негативный. У Дев-женщин прогноз для основной работы отрицательный, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 5 – 8 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами с 6 числа положительный. В сфере финансов некоторые сложности возникнут 1 и 7 – 8 апреля.

Во второй декаде у Дев-мужчин по-прежнему положительно характеризуются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, сфера финансов. Прогноз по работе с далёкими партнёрами отрицательный.

У Дев-женщин основная деятельность оценивается отрицательно. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только 11 – 13 апреля, а для финансовой деятельности – промежуток 11 – 14 апреля. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами положительный.

В третьей декаде у Дев-мужчин прогноз прежний.

У Дев-женщин вся деятельность будет преимущественно неудачной.

Весы

У Весов-мужчин в астрологическом фоне апреля количество аспектов – гармоничных и напряжённых – будет небольшим. К тому же они будут краткодействующими, и влияние их окажется слабым. Поэтому о работе Весов в этом месяца ничего особо сказать невозможно.

Это будет пустой месяц, со слабовыраженной активностью и несущественными результатами. Наиболее продуктивной окажется первая декада. Во второй декаде фиксируется, наоборот, период, наихудший для работы, а третья декада пройдёт почти без всякой деятельности. Гороскоп показывает, что и коллективная, и одиночная деятельность будет неэффективна, но всё же Весам лучше работать в коллективе, тем более что в любом случае они ничего ценного не сделают.

Прогноз по выполнению основной работы полностью благоприятен на период 1 – 6 апреля, затем работа будет идти с переменным успехом, а в промежуток 17 – 20 апреля Солнце с Меркурием и Марс с Венерой создадут неблагоприятные условия, так что работать в это время не рекомендуется.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же, только особо неблагоприятный период – в промежутке 16 – 18 апреля. Вообще, все трудности этого месяца сосредоточены в один период – до и после выходных 18 – 19 апреля, так что Весы могут заранее определиться и на эти дни ничего важного не планировать.

Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже в этом месяце ничего не обещает, а наихудший момент для работы – 17 апреля. Ну и финансовая деятельность пройдёт в том же ключе, с негативными моментами 17 – 19 апреля, а также 26 – 27 и 29 – 30 апреля.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, скорей напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже преимущественно отрицательный. Материальное положение 1 – 6 апреля благополучное, а далее скорей неудовлетворительное.

У Весов-женщин прогноз в профессиональном плане скорей благоприятный. Хотя напряжённый аспект Плутона с Солнцем ухудшит их личное состояние и снизит их профессиональные возможности, гармоничные аспекты Сатурна с Юпитером и Урана с Луной в значительной мере компенсируют это положение. По гороскопу, их воздействие будет настолько ощутимым, что Весам даже рекомендуется действовать в одиночку, самостоятельно, поскольку результаты окажутся намного лучше, чем при коллективной работе.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом положительный, но в середине месяца, а именно: 15 – 16 и 20 – 24 апреля – из-за аспектов Марса с Сатурном и Меркурием у Весов возникнут затруднения. В первом случае от Весов потребуются приложить усилий больше, чем это будет оправдано результатом, следовательно, им лучше отказаться от этого дела или перенести его на более благоприятное время. А во втором случае вероятен конфликт с коллегами или руководством. Рекомендуется держать себя в руках или отстраниться от работы в коллективе.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти такой же: наиболее сложным окажется промежуток 20 – 24 апреля, о котором уже сказано. Весам рекомендуется не планировать на эти дни никаких дел с партнёрами.

Прогноз по работе с далёкими партнёрами благоприятен на весь месяц. Суд по гороскопу, для этого сложатся идеальные условия. Вероятна крайне успешная поездка, командировка. Прогноз по финансам неустойчивый и скорей отрицательный.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 20 – 22 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно негативный. Материальное положение до 28 апреля неудовлетворительное, а затем благополучное.

В первой декаде апреля у Весов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам преимущественно положительный. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами небольшие трудности ожидаются 4 – 6, 8 и 10 апреля.

У Весов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Сотрудничеств с местными партнёрами и основная работа оцениваются как преимущественно успешные, а финансовая деятельность – как преимущественно неудачная.

Во второй декаде у Весов-мужчин в основной работе, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в сфере финансов ожидается много мелких помех. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут 17 апреля.

У Весов-женщин положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В остальной работе сложности ожидаются 15 – 16 и 20 апреля.

В третьей декаде у Весов-мужчин вся работа будет преимущественно неудачной (хотя трудности ожидаются незначительные).

У Весов-женщин остаётся положительным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, а остальная работа оставляет желать лучшего.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин в астрологическом фоне апреля выделяются напряжённый аспект Урана с Венерой и гармоничный аспект Урана с Сатурном, которые будут воздействовать на Скорпионов в течение всего месяца. Первый негативно повлияет на отношения с окружающими, а второй способствует положительным преобразованиям в работе, обновлению оборудования, технологий, методов, появлению новых возможностей и полезных контактов.

В целом, в течение месяца Скорпионам лучше работать в коллективе, но в первой и третьей декадах возникнут моменты, когда от них потребуется инициатива или самостоятельная работа. Перспективы продвижения в карьере будут зависеть от успешности коллективной работы.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный, но без значительных успехов, не считая промежутка 1 – 6 апреля. В первую неделю месяца Юпитер, Меркурий и Солнце создадут условия для быстрого продвижения в делах. Сложности в основной работе ожидаются 18 – 20 и 27 – 28 апреля. В эти дни негативный Меркурий ослабит интеллектуальные способности Скорпионов и ухудшит их коммуникативные навыки. Не рекомендуется в эти дни вести острые дискуссии.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, с плавным ухудшением к концу месяца. Рекомендуется важную работу делать в начале апреля. Затруднения ожидаются 10 – 13, 18 – 20 и 27 – 28 апреля. Причины те же, что указаны выше. Взаимодействие с далёкими партнёрами большую часть месяца будет неудачным, поэтому не рекомендуется.

Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Астрологический фон в апреле будет состоять в основном из гармоничных аспектов, главные из которых – аспекты Юпитера с Солнцем и Плутоном, которые способствуют успеху в работе и продвижению во всех делах. Гороскоп положительно оценивает как коллективную, так и одиночную деятельность Скорпионов, а также указывает на благоприятные возможности в плане продвижения в карьере.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. Аспекты Юпитера обеспечат широкий диапазон успешной деятельности, и любые преобразования окажутся уместными и улучшающими ситуацию. На всякий случай, 23 апреля Скорпионам лучше отказаться от реализации возникшей идеи или предложенного плана действий, рекомендуется перенести работу на другой день. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный на весь месяц. Хорошие условия для обращения в официальные органы и юридические организации.

В промежуток 16 – 17 апреля в отношениях с партнёрами может возникнуть недоразумение, лучше отложить принятие важного решения. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное. Возможна удачная командировка, установление новых полезных связей, заключение выгодного контракта или другие благоприятные события.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением 1 – 2 апреля. В начале месяца напряжённый аспект Венеры с Плутоном создаст неблагоприятные условия для любых перемен, поэтому важные операции лучше перенести на другое время.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 15 – 18 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая 1 – 2 и 5 – 6 апреля. Материальное положение благополучное.

В первой декаде апреля у Скорпионов-мужчин, за исключением 10 числа, положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При работе с далёкими деловыми партнёрами небольшие сложности ожидаются 8 – 10 апреля. Прогноз по финансам преимущественно негативный.

У Скорпионов-женщин положительный прогноз по всей деятельности, за исключением 1 – 2 апреля для сферы финансов.

Во второй декаде у Скорпионов в основной работе сложности ожидаются 18 – 20 апреля, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – в промежутки 11 – 13 и 18 – 20 апреля. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими партнёрами преимущественно отрицательный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 27 – 28 апреля. Прогноз по работе с далёкими партнёрами до 27 апреля негативный, а затем благоприятный. В сфере финансов затруднения ожидаются 25 – 26 апреля.

У Скорпионов-женщин прогноз по всей деятельности благоприятный.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин гороскоп на апрель в профессиональном плане благоприятный. В астрологическом фоне значительное место занимают гармоничные аспекты ближних планет и Солнца, но по своей природе они существуют недолго, поэтому их действие скоротечно. Это означает, что Стрельцы в течение месяца не смогут развить успех в работе, хотя внешние условия будут им благоприятствовать. Гороскоп положительно характеризует их одиночную, самостоятельную деятельность, за исключением промежутка 18 – 20 апреля. Из-за негативного Марса это крайне неудачный момент для начала нового дела. Стрельцы сильно преувеличат свои возможности достичь успеха. Лучше важное дело отложить. Прогноз по основной работе положительный, кроме указанного промежутка 18 – 20 апреля. Наиболее благоприятный для работы период – первая декада. В остальные дни значительного продвижения в делах не ожидается.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный, и тоже период до 14 апреля – наилучший для работы. Правда, 6 – 8 апреля аспекты Венеры с Солнцем и Луной помешают совместной работе, из-за чего на эти дни не рекомендуется ничего планировать, но зато в остальные дни, под влиянием Марса, Стрельцы будут действовать энергично и успешно.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 26 апреля будет скорей неудачным, поэтому оно не рекомендуется. Лучше все важные дела перенести на другое время. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, за исключением промежутка 23 – 26 апреля: в эти дни Стрельцам будут мешать Сатурн и Плутон.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 6 – 8 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном отрицательный. Материальное положение благополучное, но 7 – 8 и 13 – 15 апреля возникнут сложности.

У Стрельцов-женщин с 7 апреля начнёт в полную силу действовать негативный аспект Плутона с Сатурном, который указывает на сложности в работе, возможно, связанные с переменой в карьере, резким изменением обстановки, внутренней борьбой за власть, распределением полномочий и т.д. Гороскоп с 7 апреля даёт полностью отрицательный прогноз по коллективной деятельности и перспективам продвижения в карьере. Самостоятельная деятельность тоже ничего хорошего не даст, но, по крайней мере, должна уберечь от значительных неприятностей.

Прогноз по выполнению основной работы до 7 апреля положительный, а затем до конца месяца негативный. Соответственно, важную работу лучше выполнить в начале апреля или перенести на другой месяц. После наступления указанной даты желательно всю деятельность свернуть до минимально возможного уровня и оставаться на втором плане, избегая ответственности.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом благоприятный. Некоторые сложности ожидаются 7, 13 – 16 и 21 апреля. В первом и последнем случаях ничего серьёзного не ожидается, а в промежутке посередине на Стрельцов будет воздействовать Сатурн, которые не даст реализовать планы, назначенные на эти дни.

Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами можно считать положительным, но заметных успехов скорей всего не будет. Кроме того, в промежуток 16 – 19 апреля никакая деятельность не рекомендуется. Также желательно перенести командировку: в пути возникнут неприятности. Прогноз по финансам положительный, за исключением 16 – 19 и 26 – 30 апреля.

Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 8 – 9 и 17 – 19 апреля. Материальное положение благополучное, не считая 7 и 13 – 16 апреля.

В первой декаде апреля у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и финансовой деятельности. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 13 – 15 апреля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами в основном негативный.

У Стрельцов-женщин благоприятный прогноз по финансовой деятельности. Основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами до 7 апреля оценивается положительно, а далее негативно. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе сложности возникнут 18 – 20 апреля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Стрельцов-женщин отрицательный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не вполне подходит промежуток 13 – 16 апреля. В сфере финансов и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются 17 – 19 апреля.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин преимущественно положительно оценивается основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов затруднения возникнут 23 – 26 апреля.

У Стрельцов-женщин остаётся негативный прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно. Прогноз по финансам благоприятен только до 26 числа. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный.

Козерог

Гороскоп на апрель у Козерогов-мужчин благоприятный. Астрологический фон в этом месяце в значительной мере будет состоять из гармоничных аспектов ближних и дальних планет. В частности, в течение месяца поддержку Козерогам будут оказывать аспекты Нептуна с Плутоном и Юпитера с Сатурном. Гороскоп рекомендует в апреле отдать предпочтение коллективной деятельности, так как ожидаются очень впечатляющие результаты. Самостоятельная деятельность будет малоуспешна, а в некоторые моменты – провальная. Также и перспективы карьерного роста в апреле связаны с коллективной работой.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, с плавным понижением эффективности к концу месяца. Наилучший период для работы – первая декада. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. Возможны некоторые эксперименты со старыми партнёрами или появление новых связей, с интересными идеями. Месяц подходит для обращения в официальные органы и юридические организации.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный. Во всяком случае, серьёзных достижений не предвидится, а помехи будут возникать регулярно. Особенно неблагоприятными будут 3 – 4 и 14 – 17 апреля. В первом промежутке Козероги переоценят свои возможности и возьмутся за нереалистичную задачу. А второй промежуток, из-за Марса, неблагоприятен для начала нового дела.

Финансовая сфера в целом будет успешной, но сложности ожидаются 14 – 17 и 27 – 29 апреля. Лучше в эти дни ничего важного не предпринимать.

Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в середине месяца благоприятный, а в первой и третьей декадах нет. Материальное положение будет благополучным, за исключением 23 – 24 и 29 – 30 апреля.

У Козерогов-женщин апрель в профессиональном плане будет благоприятным. Солнце и дальние планеты в этом месяце окажутся на стороне Козерогов, обеспечивая им хорошие условия для продвижения в делах. Гороскоп указывает. Что в первые две декады Козероги могут выбирать между коллективной и одиночной деятельностью, а в третьей декаде им обязательно нужно работать в коллективе. Это будет полезно и в карьерном плане.

Прогноз по выполнению основной работы благоприятный на весь месяц. Первая декада окажется немного успешней других, но в целом в течение всего месяца Козероги будут демонстрировать стабильно высокую эффективность. При этом возможны ещё и некие внешние события в их пользу. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже положительный, хотя и не такой успешный. Но небольшие сложности ожидаются только 7 апреля, а в остальные дни всё будет идти прекрасно. В указанные день не следует решать с партнёрами острые вопросы.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 21 апреля будет скорей неудачным. В любом случае, важные мероприятия лучше перенести на третью декаду, поскольку гороскоп даёт на это время очень хороший прогноз. Возможна некая цепочка событий, которая впоследствии надолго обеспечит Козерогам крупный успех. Но также нужно быть готовым к серьёзным трудозатратам – и они будут очень полезны. В финансовой деятельности трудности ожидаются 13 – 16 апреля, и они будут связаны с работой с далёкими партнёрами. Это опасный момент, в который не рекомендуется тратить средства на что-либо важное, а также принимать ответственные решения и давать обещания. На остальные дни прогноз по финансам положительный.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 13 апреля положительный, а далее негативный. Материальное положение благополучное, кроме 17 апреля.

В первой декаде апреля у Козерогов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами в основном негативный.

У Козерогов-женщин тоже положительно оценивается основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и сфера финансов. Прогноз по работе с далёкими партнёрами тоже не вполне комфортный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин остаётся благоприятным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и работе с далёкими деловыми партнёрами характеризуются как успешная, за исключением 14 – 17 апреля.

У Козерогов-женщин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими партнёрами и в финансовой деятельности трудности возникнут 13 – 16 апреля

В третьей декаде у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами остаётся благоприятным. В сфере финансов затруднения могут возникнуть 27 – 29 апреля. Прогноз по работе с далёкими партнёрами в основном отрицательный.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов помехи могут возникнуть 27 – 29 апреля.

Водолей

У Водолеев-мужчин гороскоп на апрель в профессиональном плане скорей неблагоприятный, хотя и без значительных провалов или неприятностей. Месяц будет наполнен разнообразными мелкими помехами, из-за которых Водолеи не смогут продемонстрировать свои деловые качества. По этой причине гороскоп рекомендует ограничиться коллективной работой на втором плане, без проявления инициативы. Некоторых успехов Водолеи могут достичь в первые дни апреля, но не следует вдохновляться этим достижением, так как прогноз на остальные дни неблагоприятный. Также и в плане продвижения в карьере месяц будет неблагоприятным.

Прогноз по выполнению основной работы негативный. Единственный удачный промежуток: 3 – 6 апреля, но, как сказано, развить успех Водолеи не смогут. Период не подходит для начала новой деятельности, и в текущей работе ожидается много мелких препятствий. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами в целом характеризуется как успешное, однако здесь тоже Водолеи достигнут немногого. Сложности ожидаются 10 – 12 и 27 – 29 апреля. В обеих ситуациях Водолеи будут пытаться одолеть некие внешние факторы, препятствующие работе, и не смогут.

Прогноз по взаимодействию с далекими деловыми партнёрами преимущественно негативный. Для работы пригоны только промежутки 4 – 6 и 23 – 27 апреля, и никаких значительных результатов за это время Водолеи не достигнут. Финансовая деятельность характеризуется как преимущественно успешная. Трудности ожидаются 7 – 8, 20 – 21 и 24 – 25 апреля – из-за воздействия Сатурна и Марса с Плутоном. Планы Водолеев разойдутся с действием аспектов.

Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение 8 – 12 и 22 – 30 апреля неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин прогноз на апрель в профессиональном плане неблагоприятный. Правда, гармоничный аспект Нептуна и Сатурна поможет им в карьерном плане, но это произойдет, только если они весь месяц будут работать в коллективе (прогноз по одиночной самостоятельной деятельности негативный). В течение всего апреля Водолеям следует проявлять пассивность, не принимая на себя ответственность за совместную деятельность.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей отрицательный практически на весь месяц. При этом первая декада, судя по гороскопу, будет особенно трудной. В это время на них будет влиять негативный аспект Сатурна с Меркурием, создающий трудности в интеллектуальном плане и затрудняющий общение с коллегами и окружающими. В остальные две декады Водолеи смогут относительно успешно выполнять текущую работу. Период не подходит для начала новой деятельности.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. До 12 числа ситуация будет непригодной для совместной деятельности, а далее, периодически преодолевая разнообразные помехи, Водолеи смогут успешно выполнять некоторую, не очень ответственную, работу.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами практически полностью отрицательный, поэтому действовать в этом направлении не рекомендуется. Также и финансовая деятельность в течение всего месяца ожидается неудачной: прогноз гороскопа полностью негативный. Лучше в этом месяце Водолеям экономить силы, а все важные планы перенести на более благоприятное время.

Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный на весь месяц. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

В первой декаде апреля у Водолеев-мужчин для основной работы подходит только промежуток 3 – 6 апреля, а для сотрудничества с местными деловыми партнёрами – промежуток 1 – 6 апреля. В сфере финансов небольшие трудности возникнут 7 – 8 апреля, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежутки 1 – 3 и 7 – 10 апреля.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт отрицательный прогноз практически для всей деятельности.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин относительно благоприятный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оцениваются негативно.

У Водолеев-женщин остаётся полностью отрицательным прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Ситуация по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами характеризуется как частично положительная.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин полностью отрицательный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 27 – 29 апреля. В сфере финансов сложности возникнут 21 и 24 – 25 апреля, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежутки 21 – 22 и 28 – 30 апреля.

У Водолеев-женщин прогноз по всей деятельности преимущественно негативный.

Рыбы

В апреле у Рыб-мужчин гороскоп в профессиональном плане благоприятный, однако, в плане карьерного роста и отношений с коллегами и руководством он, вероятно, окажется проблематичным. Негативное воздействие Сатурна, которое будет продолжаться весь месяц, будет тормозить деятельность Рыб в этом направлении, и они не сумеют преодолеть его влияние. Поэтому на апрель Рыбам лучше ничего такого не планировать.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный. Только 13 апреля возникнет некая причина, мешающая работе. Возможно, это будет какой-то кратковременный посторонний фактор, который не окажет существенного влияния на деятельность Рыб в целом. Наилучший период для работы – первая декада. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже положительный, и тоже первая декада особенно благоприятна. Аспекты Марса и Венеры будут способствовать энергичной и эффективной совместной деятельности. Этой энергии Рыбам хватит дот конца месяца.

Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами лучше всего подходит середина месяца, промежуток с 9 по 27 апреля. В начале и конце месяца в этом направлении тон будут задавать напряжённые аспекты Марса, Юпитера и Урана. Для начала нового проекта этот месяц подходит не очень, но для уже выполняемой работы он вполне пригоден. Финансовая деятельность, судя по гороскопу, в апреле будет полностью успешной. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой будет способствовать продуктивной деятельности Рыб в этом направлении.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное.

У Рыб-женщин гороскоп на апрель большей частью благоприятный, но в начале и конце месяца ситуацию будут портить напряжённые аспекты Солнца и Сатурна. Поэтому Рыбам рекомендуется в этом месяце работать в коллективе, но в третьей декаде, с 19 апреля, им нужно быть особенно осторожными в деловых отношениях с коллегами и руководством. По гороскопу, это будет очень неблагоприятный период в плане продвижения в карьере или удержания профессиональных позиций.

Прогноз по выполнению основной работы благоприятный, с постепенным ухудшением эффективности к концу месяца. На последние дни месяца, 28 – 30 апреля, гороскоп даёт негативный прогноз, в эти дни лучше отказаться от деловой активности и не участвовать в обсуждении острых вопросов. Наилучший период для работы – первая декада, но также и 19 – 23 апреля ожидается некий локальный успех. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами особенно благоприятен на период 1 – 8 апреля, а дальше результативность Рыб резко снизится, и, по все видимости, никаких важных событий до конца месяца не произойдёт. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается в основном негативно.

В середине месяца, 13 – 17 апреля, возникнут некоторые возможность для деятельности, но лучше ими пренебречь, а все важные дела перенести на будущее. Прогноз по финансовой деятельности положительный на период 4 – 18 апреля. В остальные дни, особенно в третьей декаде, дела будут идти не очень хорошо.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 11 апреля благополучные, а дальше скорей неудовлетворительные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже положительный, кроме промежутка 17 – 18 апреля. Материальное положение благополучное, но 11 и 27 апреля возможны небольшие проблемы.

В первой декаде апреля у Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной раб, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой сфере. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами преимущественно отрицательный.

У Рыб-женщин полностью положительный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере трудности ожидаются 1 – 3 апреля. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами в основном отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин прогноз благоприятен для всей профессиональной деятельности.

У Рыб-женщин благоприятный прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет идти с небольшими сложностями. В сфере финансов трудности возникнут 19 – 20 апреля. Прогноз по работе с далёкими партнёрами в основном отрицательный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются 28 – 03 апреля. Остальная работа характеризуется как успешная.

У Рыб-женщин преимущественно положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по сфере финансов и работе с далёкими деловыми партнёрами полностью негативный.

Челябинск. Другие новости 29.03.20

На Урале во время карантина решили устроить тотальную проверку квартирных газовых сетей, уральцы возмутились. / Пять городов Казахстана закрывают на карантин. / В Челябинск прилетели 260 человек из Таиланда. Читать дальше

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