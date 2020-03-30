В армию по расписанию: Путин подписал указ о весеннем призыве

Весенний набор в Вооруженные Силы России из-за коронавируса отменить или переносить не будут: президент России Владимир Путин подписал указ о призыве с 1 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу до 15 июня 2020 года в войска должны призвать и отправить 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.03.20

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