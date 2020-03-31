Оставайтесь дома: на Южном Урале продлили режим НМУ

В Челябинской области режим «черного неба» продлится до вечера среды.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в регионе минимум до вечера 1 апреля.

В связи с этим, в Челябинске, Коркино, Сатке и Карабаше до 19 часов 1 апреля объявлен режим НМУ первой степени. В Магнитогорске аналогичное предупреждение будет действовать до 14 часов 1 апреля.

Кроме того, о неблагоприятных метеоусловиях предупреждены отдельные предприятия Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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