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Пятница, 3 апреля 2020, 10:39 мск

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Сами виноваты: власти Челябинской области назвали причины ужесточения мер по коронавирусу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, почему власти ввели режим обязательной самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной причиной введения режима жесткой самоизоляции стало отношение южноуральцев к предыдущим рекомендациям властей.

«Надо сказать, что на выходных и вчера мы видели достаточное количество людей на улицах и в парках. Не отреагировать на сложившуюся ситуацию мы не могли», – отметил глава региона. Кроме того, продолжают нарушать режим самоизоляции и вернувшиеся из-за границы: вчера полиция выявила 39 таких нарушений.

Еще одной причиной стала динамика заболеваний (напомним, за последние сутки подтвердилось еще 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, также медики получили 4 условно-положительных реакции). «Мы видим, как развивается ситуация в Москве. В нашем регионе фаза эпидемии контролируемая, мы хотели бы, чтобы эта фаза у нас и осталась», – заявил Алексей Текслер.

Напомним, вчера, 31 марта глава Южного Урала подписал постановление о введении в регионе режима обязательной самоизоляции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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