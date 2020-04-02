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Четверг, 2 апреля 2020, 15:18 мск

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На Урале режимом самоизоляции решили воспользоваться мошенники

На Южном Урале мошенники решили воспользоваться режимом полной самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мошенники ходят по домам пожилых людей, представляются волонтерами и берут деньги на покупки. В частности, такие случаи зафиксированы в Миассе.

Напомним, оказание помощи пенсионерам производится только по их личному заявлению. Работать с пенсионерами должны либо сотрудники соцзащиты, которые должны предъявить служебное удостоверение, либо волонтеры.

Во втором случае пенсионерам сначала должны позвонить из управления соцзащиты и сообщить имя, отчество и фамилию волонтера, а также точное время его визита. Придя к пенсионеру, волонтер обязан предъявить паспорт. Во всех случая передачи денег составляет расписка.

Более подробно о том, как получить социальную помощь в условиях самоизоляции, читайте здесь.

Челябинск, Павел Зварзин

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