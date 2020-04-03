В Казани мошенники наживались на пандемии

В Казани правоохранители выявили сразу несколько групп мошенников, которые воспользовались ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Аферисты продают десятками тысяч медицинские маски и предлагают купить справки с работы.

Полицейские нашли несколько объявлений о продаже медицинских масок. При этом одного продавца интересовали только оптовые покупатели. Он предлагал приобрести 10 тысяч средств защиты за 500 тысяч рублей. Подозреваемого задержали во время сделки, где в роли покупателей выступили стражи порядка, передает РЕН ТВ.

Кроме того, полиция задержала несколько человек, которые предлагали фальшивые справки о трудоустройстве, дающие право выходить из дома в режиме самоизоляции. За 2 тысячи рублей можно было стать лже-сотрудником аптеки или какого-нибудь предприятия с непрерывным циклом работы.

Уголовное дело возбуждено по статье – подделка и оборот государственных печатей и бланков. Максимальное наказание – два года лишения свободы.

Ранее «Новый День» сообщал о случаях мошенничества на Урале. Там жулики ходят по домам пожилых людей, представляются волонтерами и берут деньги на покупки.

Казань, Зоя Осколкова

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