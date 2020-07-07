Уральское лето: в Челябинской области смог и жара

В пяти городах Южного Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 7-9 июля в регионе будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим с 19 часов 7 июля до 19 часов 9 июля на территории Челябинска, Коркино, Златоуста, Сатка и Аша объявлен режим НМУ первой степени опасности.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Кроме того, по информации синоптиков вплоть до 11 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше нормы.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.07.20

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