Смог сгущается над Южным Уралом

В Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в регионе до вечера пятницы, 10 июля.

В связи с этим режим НМУ первой степени опасности продлен на территории Челябинска, Коркино, Златоуста, Сатки, Аши и Магнитогорска до 19 часов 10 июля.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Кроме того, в Карабаше с 16 часов 9 июля до 19 часов 10 июля объявлен режим НМУ второй степени опасности.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.20

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