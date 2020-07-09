Незначительный проступок: председателя одной из южноуральских УИК признали виновной в фальсификации документов на выборах губернатора

Председателя одной из избирательных комиссий Челябинской области признали виновной в фальсификации документов на выборах губернатора Челябинской области, прошедших осенью прошлого года.

Как сообщили РИА «Новый День» в Златоустовском городском суде, руководитель комиссии участка №55 8 сентября 2019 года внесла в списки избирателей данные о голосовании горожан, которые на участок на самом деле не пришли и выборах не участвовали. Аналогичное поручение было дано и одному из секретарей избирательного участка.

Отметим, что в результате итоговая явка на участке №55 составила 39,3%, а за Алексея Текслера насчитали 71,36% голосов.

«При определении наказания суд учел характер и степень общественной опасности вменяемого преступления, особенности и число объектов преступного посягательства, их приоритет, – сообщили в суде. – Кроме того, учитывалась личность подсудимой, ее состояние здоровья, семейное и материальное положение, отсутствие судимостей, а также то, что преступление совершено впервые и были предприняты меры для заглаживания причиненного вреда».

В итоге уголовное дело было прекращено. Председателю УИК назначили судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Будут ли отменены результаты выборов на УИК №55 и каким образом председатель комиссии загладила причиненный вред, не сообщается.

Отметим, что проступок председателя УИК подпадает под действия статей, предусмотренных главы 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» с минимальным наказанием в виде штрафа от 100 тысяч рублей.

Златоуст, Ольга Арсентьева

Златоуст. Другие новости 09.07.20

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