Просчет Текслера: «Единая Россия» может утопить южноуральского губернатора

«Единая Россия» может утянуть за собой на дно губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как сообщал уже «Новый День», 19 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о том, что принял решение возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в законодательное собрание области, которые должны состояться 13 сентября этого года.

«Я принял решение возглавить список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Я не хочу стоять в стороне при формировании ЗСО, хочу держать руку на пульсе, – заявил тогда глава региона. – Скажу откровенно, я рассчитываю на федеральную поддержку и ресурс «Единой России» во благо нашего региона. И, самое важное, я рассчитываю, перезагрузить работу регионального отделения «Единой Росиии». Для меня и для жителей важно, чтобы было доверие, когда мы говорим о новой команде депутатов ЗСО».

Однако ряд экспертов считают это решение главы Южного Урала ошибкой. «Губернатор Челябинской области Текслер формально возглавил список ЕР на выборах в областное заксобрание, но самими выборами рулит, как умеет, 72-летний председатель ЗС и секретарь регионального ЕР Мякуш. При этом рейтинг губернатора-технократа падает вместе с партийным, динамика – негативная», – пишет telegram-канал «Незыгарь».

Причина сложившейся ситуации в том, что «опытные, но весьма непопулярные партийцы начали активно использовать образ губернатора и козырять членством в его команде», уверены авторы канала.

Одновременно с этим всплыли сверхамбиции депутата Госдумы и лидера местных «справедливороссов» Валерия Гартунга, напоминают эксперты. По мнению политологов, его цель – выиграть кампанию у ЕР, опустив «партию власти» по итогам выборов на второе место. И пока все складывается по этому сценарию: динамика рейтинга Гартунга позитивная, сейчас за него и его однопартийцев готовы проголосовать 49% избирателей.

«Интересантов «убить» ЕР, чтобы ослабить Текслера, добрый десяток – несколько промышленников, осколки магнитогорской команды экс-губернатора Дубровского, люди из окружения Христенко», – рассуждает «Незыгарь».

Возглавив список ЕР, губернатор не учел большую часть рисков и позволил другим таскать каштаны из огня его руками, отмечают наблюдатели. Тем самым, Текслер рискует утратить реальное влияние на новый состав регионального парламента.

Впрочем, окончательный результат будет зависеть от того, сможет ли «команда Текслера» сыграть сразу несколько партий. Напомним, что вполне реальные шансы на прохождение в региональный парламент при поддержке Цвиллинга, 27, имеют представители экологической партии «Зеленая альтернатива». И это губернатор может представить как расширение партийного представительства благодаря его непосредственному участию.

Кроме того, областное правительство, по-прежнему, может предложить Валерию Гартунгу место сенатора, а при увеличении представительства СР в Заксобрании это будет выглядеть даже логично.

В таком случае Алексей Текслер может не пойти ко дну вслед за «единороссами», которых формально возглавил, но даже воспользоваться их провалом.

Впрочем, примеров настолько грамотной и разносторонней предвыборной кампании региональные власти в истории Челябинской области еще не демонстрировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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