Человек Текслера: в Челябинской области сменили управделами губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил управделами, доставшегося ему от предшественника.

Евгений Алексеев занял этот пост весной 2016 года. И уже через месяц управление отметилось громким процессом против своего сотрудника – коменданта комитета эксплуатации специальных объектов управделами правительства ЧО, трудившегося на базе отдыха на озере Смолино: во время ревизии у него недосчитались тарелки, тапочек, алюминиевой кастрюли и прочих мелочей на общую сумму около 47,5 тысяч рублей. Правда, мужчина признал только тарелку – заявил, что разбил ее и готов возместить ущерб.

Поскольку управление делами не смогло доказать причастность коменданта к пропаже других вещей, часть из которых, кстати, подлежала списанию, суд постановил, что исковые требования подлежат удовлетворению частично и взыскал с ответчика 28 рублей.

Зимой 2019 года героем дня стал уже сам Алексеев, приобретя для своего шефа – губернатора Дубровского автомобиль BMW за 9 млн рублей по весьма сомнительный схеме. Буквально через месяц Дубровского отправили в отставку, а его сменщик на новом BMW нигде не показывался. Но Алексеев продержался на месте еще без малого 16 месяцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора, на должность управляющего делами губернатора и регионального правительства назначен Роман Менжинский. Ему 48 лет, он закончил Норильский индустриальный институт, работал в организациях, подведомственных Минэнерго РФ.

К исполнению обязанностей в должности главы управления делами Менжинский приступит с 15 июля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.07.20

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