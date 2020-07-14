Абсурд Текслера: из южноуральских муниципалитетов массово увольняются чиновники

Из южноуральских муниципалитетов массово увольняются чиновники: сотрудники мэрий оставляют постоянную и престижную работу ради пары месяцев деятельности в избирательной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году на выборах в Законодательное Собрание команда губернатора Текслера не только использовала старый прием «паровоза», когда глава региона возглавил список партии власти, но и довела его до абсурда, сделав «паровозиками» и ряд глав муниципалитетов.

Понятно, что сами мэры в региональный парламент не собираются, да и в планы областных властей не входит делать их депутатами. Задача руководителей ОМС – поднять интерес к выборам вообще и рейтинг партии власти в частности.

Но возникает конфликт интересов: в территориальных избирательных комиссиях, как правило, заседают сотрудники администраций – то есть, подчиненные зиц-кандидатов. Но, что любопытно, клерки готовы отказаться от чиновных кресел ради нескольких недель нервной работы.

Так, из администрации Троицкого района уже уволились трое: первый замглавы, а также заместители по правовым и социальным вопросам. В самом Троицке в ТИКе работают два подчиненных главы – они пока не решили, уволиться им из мэрии или приостановить свою работу в комиссии.

В Верхнеуральском районе председателя ТИК уволили с поста начальника юридического отдела администрации. Очевидно, что всем им обещано восстановление на рабочих местах после выборов, тем более что с сегодняшнего дня главы муниципалитетов могут назначать замов, даже не согласовывая с советом депутатов.

Однако риск остаться без места все-таки есть. Видимо, поэтому в Миассе вице-мэр по соцвопросам и начальник спортуправления предпочли сложить полномочия членов ТИК.

Проще всего ситуация в Челябинске, где ТИКи сформированы из сотрудников районных администраций, формально считающихся отдельными муниципалитетами – то есть, Котовой юридически подчиняются только главы районов, и в этом случае конфликта интересов не возникает.

В избирательной комиссии Челябинской области ничего зазорного такой кадровой чехарде не видят: «Действительно, люди ушли с основного места работы, чтобы не было вопросов подчиненности, все произошло в установленный срок, – цитирует «Знак» председателя облизбиркома Сергея Обертаса. – Важно, что кандидаты еще не зарегистрированы, поэтому все законно».

Впрочем, нет у Обертаса проблем и с членами избирательных комиссий, делегированных движением «За возрождение Урала»: само движение перестало существовать еще в начале лета, но его представители спокойно отработали на голосовании за конституционную реформу и теперь продолжают работать на выборах в ЗСЧО.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.07.20

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