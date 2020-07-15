На оживленной магистрали в центре Челябинске сгорело такси (ВИДЕО)

В Челябинске сгорела машина «Яндекс.Такси».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня утром – около 9 часов –на улице Труда: легковушка двигалась от ТРК Родник в сторону Свердловского проспекта, в районе здания №197-1 вылетела с дороги и загорелась.

Возможно, водитель специально свернул на газон после возгорания.

Очевидцы выложили видео в соцсетях

В ГИБДД ДТП пока не комментируют.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.07.20

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