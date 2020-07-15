В ГИБДД рассказали подробности истории со сгоревшим в центре Челябинска такси

ГИБДД Челябинска уточнила подробности ДТП, произошедшего сегодня утром на улице Труда.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 9 часов утра машина «Яндекс.Такси», двигаясь от ТРК «Родник» к Свердловскому проспекту, вылетела на газон и загорелась.

В ГИБДД сообщили, что 23-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в забор, после чего и произошло возгорание. Водитель и его 26-летний пассажир успели самостоятельно покинуть салон и не пострадали.

В ведомстве отмечают, что сначала года в городе водители такси совершили 29 ДТП, в которых 1 человек погиб и 43 получили ранения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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