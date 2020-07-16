Об участии в выборах в ЗСЧО заявили больше десятка партий

На участие в выборах в Законодательное собрание Челябинской области заявились 11 партий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областная избирательная комиссия завершила прием документов от избирательных объединений. Всего о претензиях на мандаты депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва заявили 11 партий.

«Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ не пришлось собирать подписи сторонников, так как они представлены в Госдуме. Остальные – «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Родина», «Партия Роста», «За правду», «Зеленая альтернатива» и «Партия Возрождения России». – могли сдать документы только с подписями избирателей – как «живыми», так и электронными, полученными через портал Госуслуг. Напомним, из 60 депутатов регионального парламента по партийным спискам будет избрана только половина, остальные – по одномандатным округам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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