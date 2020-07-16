Смог провисит над Южным Уралом до воскресенья

В Челябинской области снова продлили режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в регионе до воскресенья, 19 июля.

В связи с этим режим НМУ первой степени продлен на территории Челябинска до 19 часов 17 июля.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

До 19 часов 19 июля режим «черного неба» продлен в Карабаше. С 19 часов 16 июля до 11 часов 19 июля режим НМУ будет действовать в Коркино, Магнитогорске, Златоусте и Сатке.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.20

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