Смог не оставит Челябинск до понедельника

В Челябинской области в очередной раз продлили режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в регионе до понедельника, 20 июля.

В связи с этим режим НМУ первой степени продлен на территории Челябинска до 14 часов 20 июля.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Напомним, ранее до 19 часов 19 июля режим «черного неба» был продлен в Карабаше. С 19 часов 16 июля до 11 часов 19 июля режим НМУ будет действовать в Коркино, Магнитогорске, Златоусте и Сатке.

Неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются в регионе с 7 июля.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.07.20

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