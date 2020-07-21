Челябинка заявила о насилии на проекте «Дом 2»

Жительница Челябинска пожаловалась на насилие на проекте «Дом 2». За защитой она обратилась к депутату Госдумы, председателю парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову, ранее активно боровшемуся с борщевиков и отстаивавшему права бродячих животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проект «Дом 2» 23-летняя челябинка, по ее же версии, попала, оставшись без работы из-за пандемии коронавируса.

«Она успешно прошла все кастинги и в начале мая оказалась среди участников реалити-шоу, – сообщили в пресс-службе депутата. – Очень быстро Ирина влилась в коллектив, у нее начала собираться группа поклонников, и спустя месяц девушка уверенно вошла в топ участников, на которых строятся основные сюжетные линии проекта».

Почему она решила покинуть проект, челябинка не уточняет, но утверждает, что уехать ей не разрешили: «Мне другие ребята говорили, что так просто они меня не отпустят, потому что я интересный участник».

Однажды ее заперли в домике с одним из участвующих в проекте парней, челябинка выбралась через окно и собиралась уехать на такси, но ее не пустила группа сотрудников.

«Восемь мужчин, как мячик, бросают тебя из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо. В первую очередь я женщина, и ко мне мужчина применил физическую силу», – цитирует Ирину Наумову пресс-служба Бурматова.

Девушка заявляет, что ее отпустили только после того, как она вызвала полицию. Участковый уполномоченный заявил, что никакой справки, подтверждающей нанесение ей телесных повреждений, Наумова не представила, и, исходя из этого, решил, что состав преступления отсутствует. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела было принято 11 июня.

Теперь депутат требует, чтобы прокуратура проверила действия полиции и разобралась в том, что произошло на проекте.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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