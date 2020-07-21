В Челябинске Porsche, уклоняясь от столкновения с «Нивой», уронил на нее столб

В Челябинске дорогая иномарка, уклоняясь от столкновения с отечественной легковушкой, уронила на нее столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня вечером в Ленинском районе. По словам очевидцев, Porsche Cayenne двигался с большой скоростью и, чтобы уйти от столкновения с «Нивой», резко вильнул в сторону и врезался в столб. Удар был такой силы, что столб упал на «Ниву».

Водитель и пассажирка отечественной легковушки не пострадали. Водителя Porsche госпитализировали.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.07.20

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