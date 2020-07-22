У водителя Porsche, уронившего в Челябинске столб, не было прав

В ГИБДД Челябинска рассказали подробности вчерашней аварии с Porsche Cayenne.

Как уже сообщал «Новый День», ДТП произошло вчера в 20:40 в Ленинском районе возле дома №116 на улице Стахановцев. По словам очевидцев, Porsche Cayenne двигался с большой скоростью и, чтобы уйти от столкновения с «Нивой», двигавшейся впереди, резко вильнул в сторону и врезался в столб. Удар был такой силы, что столб упал на «Ниву».

Водитель и пассажирка отечественной легковушки не пострадали. Водителя Porsche госпитализировали. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 22-летний челябинец, который неоднократно отстранялся сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством без водительского удостоверения, а так же за отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояния опьянения.

Напомним, за отказ от медосвидетельствования прав лишают на срок от 1,5 до 2 лет. Последний раз такая история с водителем Porsche произошла в августе 2019 года. Следовательно, вчера за рулем он тоже находился без прав.

Челябинск, Павел Зварзин

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