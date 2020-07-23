К южноуральским единороссам приехал ревизор

«Единая Россия» на Южном Урале сдает позиции. Ситуация настолько сложная, что в регион приехал заместитель председателя ЦИК партии.

Как уже сообщал «Новый День», 19 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о том, что принял решение возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в законодательное собрание области, которые должны состояться 13 сентября этого года. Ряд экспертов считают это решение главы Южного Урала ошибкой: губернатор не учел большую часть рисков и допустил, что весьма непопулярные партийцы начали активно использовать его участие в выборах в личных целях, в результате, рейтинг Текслера начал падать вместе с партийным.

Вывести предвыборный процесс в позитивное русло партии власти не удалось: праймерз вылился в череду скандалов, кампания по поправкам в Конституцию отработана слабо, ситуация осложняется муниципальными выборами, вызывающими на местах конфликт за конфликтом.

В Москве решили, что риск провалить кампанию слишком велик и прислали ревизора, сообщают инсайдеры, прогнозируя, что вся история закончится глобальным обновлением южноуральского политического поля.

Добавим, что на сегодняшний день к выборам, по решению областной избирательной комиссии, допущены 6 партий: КПРФ, «Зеленая альтернатива», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Единая Россия» и «За правду».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.07.20

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