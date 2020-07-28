Челябинцы намерены добиться прямой встречи с губернатором Текслером и обсудить с ним экологическую ситуацию в городе

Жители Челябинска намерены добиться прямой встречи с губернатором Алексеем Текслером и обсудить с ним экологическую ситуацию в городе.

Как уже сообщал «Новый День», челябинские экоактивисты потребовали, чтобы их принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Общественники хотели встретиться с главой региона 1 июля и обсудить с ним наиболее острые проблемы. Но губернатор от встречи уклонился, а инициативу общественников своевременно перехватили вице-губернаторы Ирина Гехт и Анатолий Векшин. Они договорились с активистами, что будет создана площадка для обсуждения назревших проблем.

С тех прошло более месяца, но обещанная встреча до сих пор не состоялась. Теперь пообщаться с губернатором хотят те, кто с самого начала не одобрял очередного компромисса с чиновниками. Заявление о намерениях они опубликовали в соцсетях.

«Мы, жители Челябинска, устали дышать ядовитыми выбросами, мы устали терпеть равнодушие властей. Мы не хотим больше молчать, – говорится в заявлении. – Пора вызвать губернатора Челябинской области на прямой разговор.

Алексей Текслер делает вид, что экологических проблем не существует. Как не существует и нас – жителей, которые ежедневно задыхаются от смертельно опасных выбросов заводов. Хватит, решили мы. Больше никаких переписок, обращений к президенту, жалоб по телефону и фоточек в соцсетях. Увы, это не работает! Мы хотим собраться вместе, чтобы обсудить дальнейшую тактику. Наша главная цель – организовать массовый поход к губернатору. Мы обсудим, как будем действовать, чтобы избежать проблем с законом и провокаций. Мы не принадлежим к партиям и общественным объединениям, но нас много, и мы больше не намерены терпеть и молчать. Мы не кучка городских сумасшедших или проплаченных активистов, мы – рядовые горожане. За последние годы нас лишили права избирать мэра, нас кормят бесконечными отписками и делают вид, что нас не существует. Пришло время доказать обратное!»

Напомним, что до 9 августа в области действует режим повышенной готовности, объявленный в связи пандемией коронавируса и запрещающий любые массовые или публичные мероприятия. Очевидно, что в условиях нарастающего массового недовольства режим будет продлен.

Однако горожане пока собирают лишь круглый стол, чтобы выработать тактику и стратегию общения с губернатором.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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