В Челябинский области вынесли приговор депутату, застрелившему жену

Челябинский областной суд вынес приговор бывшему главврачу больницы поселка Локомотивный, депутата местного собрания Азата Зарипова.

Как уже сообщал «Новый День», в августе прошлого года 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 32-летней женой и на глазах у детей застрелил ее из охотничьего ружья. Старший из детей пытался помешать отцу, схватившись за ствол ружья, но безрезультатно. Убив жену, мужчина сбежал из дома, оставив у трупа трех несовершеннолетних.

Во время следствия депутат сообщил, что жена грозила забрать детей и уехать в Новосибирск, а последней каплей для него стала переписка с аниматором из Турции, которую муж обнаружил у женщины в телефоне.

Приятель погибшей из Новосибирска (именно с ним она переписывалась перед смертью и к нему собиралась уехать с детьми) заявил: женщина неоднократно жаловалась, что муж угрожает ее убить.

Обвинение требовало для ревнивого мужа 12 лет лишения свободы. Суд, учтя явку с повинной, активную помощь следствию, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей, приговорил его к 11 годам колонии строгого режима c принудительным лечением в психиатрическом учреждении общего типа по месту отбытия наказания.

Челябинск, Павел Зварзин

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