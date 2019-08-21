На Урале депутат застрелил жену

В Челябинской области депутат поселкового совета застрелил жену.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла минувшей ночью в поселке Локомотивный. Женщина скончалась в больнице. Стрелявший – главный врач местной больницы Азат Зарипов задержан.

В СУ СК РФ по Челябинской области, депутат дважды выстрелил в жену из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры. Остальные обстоятельства выясняются.

Известно, что у пары трое детей.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.08.19

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