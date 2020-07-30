Агитатор по любви: на Южном Урале отработали новую предвыборную технологию

На Южном Урале отработали новую предвыборную технологию: тайный агитатор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня было рассмотрено административное дело по иску кандидата в депутаты ЗСЧО от партии «Справедливая Россия» Дмитрия Григорчика к сопернику по округу единороссу Алексею Денисенко и окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 в Металлургическом районе Челябинска. Григорчик заявил о подкупе избирателей и требовал отмены регистрации Денисенко в качестве кандидата в депутаты.

В частности, Григорчик заявляел, что жителям округа раздавались продуктовые наборы и детские игры с символикой Денисенко. В штабе Денисенко утверждают, что ничего, кроме агитационных материалов, не раздавали.

«В исковом заявлении административный истец указал, что во время проведения агитации помимо агитационных материалов гражданам – потенциальным избирателям раздавалась настольная игра, в комплект которой входили игровое поле, фишки и кубик. По его мнению, это является подарком, а раздача любых материальных ценностей избирателям запрещена.

Суд, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении исковых требований, в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих доводы истца».

В частности, представители ответчика отрицали, что женщина, раздававшая игры и агитировавшая за Денисенко, является их агитатором. Женщина же заявила, что действует по собственной инициативе. Доказать, что игры раздавали с ведома кандидата, истцы не смогли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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