Число зараженных COVID-19 на Южном Урале приблизилось к 12 тысячам

В Челябинской области за сутки скончались еще 2 человека, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 умерла 71-летняя женщина. Причиной смерти 80-лтенего пациента стали гипертоническая болезнь и терминальная почечная недостаточность. 60-летняя сотрудница службы скорой помощи Миасса, скончавшаяся утром 30 июля, в официальную сводку опять не попала.

В течение 31 июля на Южном Урале подтверждены 119 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 11 тысяч 913 зараженных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.08.20

В Миассе сотрудник полиции устроил ДТП, погибли трое. / Самые крутые слухи недели: большие деньги любят тишину. / В Челябинске пешеходную «зебру» нанесли на тротуар и вывели в забор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»