В Челябинске суд не стал отправлять в СИЗО пенсионерку-инвалида, которую держали в ИВС

Челябинские полицейские не смогли убедить судью в необходимости держать за решеткой женщину-инвалида второй группы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Калининский районный суд Челябинска сегодня, 14 августа, отклонил ходатайство полицейского следователя о заключении под стражу 58-летней пенсионерки-инвалида, подозреваемой в мошенничестве.

Интересно, что до этого женщину в течение трех дней держали в изоляторе временного содержания, пока в ситуацию не вмешалась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

История уголовного дела достаточно обыденная. Как рассказал адвокат пенсионерки Константин Акулич, в первой половине 2010-х годов женщина занималась в Челябинске оптовой торговлей продуктами питания. В какой-то момент пришла идея открыть розничное направление. Поучаствовать в бизнесе они предложила одной своей знакомой. В 2013 году последняя взяла в кредит 2 миллиона рублей. Деньги пошли на пополнение оборотных средств предприятия бизнес-леди, обещавшей своевременно гасить платежи по кредиту. Но летом 2015 года между приятельницами пробежала черная кошка, и платежи прекратились.

В итоге кредитополучательница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, а кредит закрывала уже самостоятельно, рассчитавшись с банком в 2018 году.

После нескольких отказов, в феврале 2020 года уголовное дело все-таки возбудили. К тому времени ставшая подозреваемой женщина уже несколько лет как переехала в Краснодарский край, да и с бизнесом завязала из-за болезней, в том числе – онкологического заболевания.

До августа пенсионерку – инвалида второй группы не беспокоили. Но на этой неделе следователь и оперативники приехали в Краснодарский край. По словам Константина Акулича, вечером 10 августа челябинские полицейские забрали женщину из неврологического отделения больницы, где она лежала после инфаркта головного мозга, заявив, что это принудительный привод на допрос, и на самолете доставили в Челябинск, поместив в ИВС. Впрочем, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявляют, что женщина добровольно прилетела в Челябинск, и на момент прибытия основания для ее госпитализации отсутствовали.

А 12 августа следователь отдела полиции «Калиниский» представила в суд ходатайство об избрании в отношении пенсионерки меры пресечения в виде заключения под стражу. В то же время представлявшего интересы женщины Константина Акулича полицейская отстранила от дела, назначив ей бесплатного адвоката. Лишь после того, как 13 августа после обращения Акулича к ситуации подключилась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, женщину после медицинского обследования госпитализировали.

При этом и сама задержанная, и ее защита настаивают на незаконности возбуждения уголовного дела.

Но сегодня полицейский следователь снова настаивала на заключении женщины под стражу. Правда, судью ее доводы не убедили.

В итоге, суд не только отклонил ходатайство о заключении подозреваемой в СИЗО, но и не избрал никакой другой меры пресечения, и пенсионерку освободили в зале суда.

Интересно, что даже бывшие представители силовых структур в аналогичных ситуациях встречают куда более мягкое отношение. Так, одного из фигурантов дела о мошенничестве, пытавшихся выманить у предпринимателя Артура Никитина 20 миллионов рублей, бывшего замначальника следственной части ГСУ ГУ МВД по Челябинской области Центральный районный суд Челябинска поначалу отправил под домашний арест. И лишь Челябинский областной суд принял решении о заключении бывшего высокопоставленного полицейского под стражу.

А, например, экс-глава следственного управления УМВД Челябинска и бывший начальник отдела уголовного розыска городской полиции, участвовавшие, еще будучи на службе, в продаже вывезенных с ведомственных складов 1 миллиона бутылок контрафактного алкоголя стоимостью 11 миллионов рублей, в октябре прошлого года получили условные сроки. И тут же были освобождены от наказания в связи с амнистией в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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