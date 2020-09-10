Суд отказался смягчить меру пресечения защитнику экологических интересов челябинцев

Суд отказался смягчить меру пресечения в отношении юриста челябинских экоактивистов Владимира Казанцева.

Как уже сообщал «Новый День», руководителя общественной организации «Экологический консалтинг» и юриста челябинских экологов Владимира Казанцева задержали 26 августа. Его обвиняют в том, что он, якобы, попросил у клиента деньги, чтобы дать взятку судье. Все строится на показаниях двух свидетелей. Заявитель – представитель организации из Екатеринбурга. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Сумму ущерба следователи оценивают в 500 тысяч рублей.

Дело попытались сразу же засекретить: заседание об избрании меры пресечения суд закрыл от публики и прессы по просьбе следователя, сославшегося на «тайну следствия» (что, кстати, законом не предусмотрено). Тогда (28 августа) суд отправил Казанцева под домашний арест на 2 месяца (следствие настаивало на помещении под стражу). Защита обжаловала вердикт, попросив изменить меру пресечения на залог или подписку о невыезде.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов Казанцева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска: юрист будет находиться под домашним арестом до 26 октября.

Отметим, что эта мера запрещает вести трудовую деятельность и встречаться с людьми. 11 сентября Казанцев должен был принимать участие в заседании Арбитражного суда по вопросу Томинского ГОКа. Но теперь он лишен такой возможности. Заседание, кстати, тоже будет проходить в закрытом режиме.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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